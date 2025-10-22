Darum gehts
- Philippe Stengel tritt als Trainer der Neuchâtel Hockey Academy zurück
- Sportchef Yan Gigon übernimmt die Position des Cheftrainers
- Neuchâtel hat nur eines von zwölf Spielen in dieser Saison gewonnen
Philippe Stengel zieht die Konsequenzen nach dem katastrophalen Saisonstart der Neuchâtel Hockey Academy in der Women's Hockey League. Er habe sich entschieden, sich zurückzuziehen, «um dem Team neuen Elan zu verleihen», heisst es in einer Medienmitteilung des Klubs. Der 46-Jährige hatte das Amt erst auf diese Saison hin übernommen.
An seiner Stelle übernimmt nun Sportchef Yan Gigon (55), der schon bis im Frühling während zehn Jahren als Chef der Neuenburgerinnen an der Bande gestanden war.
Neuchâtel hat bisher nur eines von zwölf Spielen gewonnen und verlor zuletzt auch das Kellerduell gegen Langenthal (0:2), den einzigen Gegner, den man davor bezwungen hatte. Das Schlusslicht hat diese Saison Kanterniederlagen gegen die Liga-Dominatorinnen aus Zug (1:7 und 0:12) und Ambri (1:11) einstecken müssen. Die letzte Saison hatten die Neuenburgerinnen auf Platz 7 beendet.
