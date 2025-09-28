Darum gehts
- Fribourg und ZSC Lions siegen, Zug dominiert im Spitzenkampf gegen Ambri-Piotta
- Bern feiert zweiten Sieg des Wochenendes gegen Fribourg
- Lisa Rüedi glänzt mit Hattrick beim 6:1-Sieg der ZSC Lions
Fribourg eröffnet das Hockey-Wochenende mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen Davos. Mit dem dritten Saisonerfolg ziehen die Fribourgerinnen an den Bündnerinnen vorbei. Auch die ZSC Lions geben sich keine Blösse: Gegen das noch sieglose Langenthal gewinnen die Zürcherinnen klar mit 6:1. Matchwinnerin ist Lisa Rüedi, die mit einem Hattrick glänzt.
Topspiel endet 8:1
Im Spitzenkampf am Samstagabend zwischen Ambri-Piotta und Zug lassen die bisher makellosen Zugerinnen nichts anbrennen. Bereits nach zwei Dritteln führen sie mit 7:1, im Schlussabschnitt legen sie noch das achte Tor nach – und setzen sich damit weiter von ihrem ersten Verfolger ab.
Am Sonntag feiert Bern gegen Fribourg mit 4:1 den zweiten Sieg des Wochenendes. Das Kellerduell zwischen Neuchâtel und Langenthal geht an die Neuenburgerinnen: Sie führen lange 2:0, lassen Langenthal zwar nochmals aufschliessen, sichern sich am Ende aber mit 4:2 den ersten Saisonsieg.
