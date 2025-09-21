Die EVZ-Frauen fahren gegen den SCB gleich einen 7:0-Sieg ein und führen die Postfinance Women's League weiterhin ungeschlagen an. Die Verfolgerinnen Ambri-Piotta und ZSC Lions bleiben jedoch weiter dran.

1/4 Die EVZ-Frauen jubeln über den nächsten Sieg und sind weiter Tabellenleader. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts EVZ-Frauen besiegen SCB-Frauen 7:0 und bleiben ungeschlagen

Ambri-Piotta und HCD-Frauen halten dank Siegen Anschluss an Tabellenspitze

Die EVZ-Frauen gewinnen auch das vierte Spiel der Saison und sind als einziges Team weiter ungeschlagen. In der heimischen OYM Hall bezwingen die Vizemeisterinnen aus Zug mit den SCB-Frauen den amtierenden Meister gleich mit 7:0. Das Skore eröffnet Rahel Enzler nach neun Minuten. Auch beim zweiten Tor nach einer halben Stunde hat die Zug-Topskorerin ihren Stock im Spiel und bedient Lara Stalder mit einem perfekt getimten Diagonalpass. Dank Nicole Vallario steht es nach dem zweiten Drittel bereits 3:0 aus Sicht der Zugerinnen.

Im Schlussdrittel kommt das Heimteam nochmals richtig in den Torrausch. Alina Marti schiebt den Puck im Powerplay ins Berner Tor ein (42.), nur fünf Minuten später erhöht Stalder mit ihrem zweiten persönlichen Treffer des Nachmittags die Führung. Jael Manetsch und kurz vor Schluss Luisa Walser, die von einem Abpraller von SCB-Goalie Saskia Schmid profitiert, sorgen für den Schlussstand. Die Bernerinnen kassieren damit die erste Niederlage der neuen Spielzeit.

Verfolgerinnen weiterhin am Leader dran

Verfolger Ambri-Piotta bleibt dank eines 6:3-Sieges bei den Frauen des HC Fribourg-Gottéron am Tabellenleader aus Zug dran. Julia Liikala erzielt nach 11 Minuten die Führung für die Gäste. Das zweite Drittel präsentiert sich mit gleich fünf Treffern deutlich torreicher. Die Fribourgerinnen holen dabei einen Drei-Tore-Rückstand innert sieben Minuten auf. Vor dem Schlussdrittel steht es daher noch 3:3 unentschieden. Danach kommt Ambri aber so richtig in Fahrt. Zweimal Fanny Rask, die sich an diesem Abend als dreifache Torschützin feiern lassen kann, und Michaela Pejzlova sorgen mit ihren Treffern am Ende für den Schlussstand und fügen Fribourg die dritte Pleite in Folge zu.

Auch die drittplatzierten ZSC Lions halten den Anschluss an die Tabellenspitze. Bei Neuchâtel gewinnen die Zürcherinnen 3:0. Isabel Waidacher und Kristi Shashkina sorgen im zweiten Drittel innerhalb von sechs Minuten für die 2:0-Führung, Kristina Kontny macht eineinhalb Minuten vor Schluss mit einem Treffer ins leere Netz den dritten ZSC-Vollerfolg in Serie klar. Die Neuenburgerinnen bleiben aufgrund der vierten Niederlage im vierten Spiel weiter punktlos am Tabellenende.

Weiter ohne Sieg ist auch Langenthal. Die Bernerinnen verlieren zu Hause gegen die HCD-Frauen 0:2. Die Davoserinnen holen sich derweil ihren ersten Auswärtssieg. Die zwei Tore der Partie durch Rebecca und Roccella (27.) und Renée Ariana Lendi (36.) fallen beide im zweiten Drittel. Am Ende steht es 2:0 für die Bündnerinnen. Die Langenthalerinnen müssen also weiterhin auf den ersten Punktgewinn warten, geben die Rote Laterne aufgrund der etwas besseren Tordifferenz jedoch an Neuchâtel ab.