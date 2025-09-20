Die Titelverteidigerinnen des SCB siegen gegen Ambri nach Penaltyschiessen, während die Vizemeisterinnen aus Zug weiterhin makellos bleiben. Die Frauen des HCD und ZSC holen derweil den ersten Saisonsieg.

1/4 Die Vizemeisterinnen des EV Zug feiern gegen Langenthal gleich einen 6:1-Sieg und schiessen sich an die Tabellenspitze. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Meisterinnen aus Bern gewinnen nach dem Startsieg gegen die ZSC Lions (1:0) auch ihr erstes Auswärtsspiel in der neuen Saison bei Ambri 1:0. Die SCB-Frauen sichern sich den Zusatzpunkt gegen die Tessinerinnen dabei nach Penaltyschiessen.

Beide Teams finden in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung keinen Weg am gegnerischen Goalie vorbei, weshalb keine Tore fallen. Im Shootout scheitern schliesslich mit Liikala, Rask und Pejzlova gleich drei Ambri-Schützinnen an Torhüterin Saskia Maurer, während die Bernerinnen um Rozier, Duvin und Leemann ihre Penaltys allesamt verwandeln. Aufgrund der Niederlage müssen die Tessinerinnen die Tabellenführung an den EVZ abtreten.

Denn die Vizemeisterinnen aus Zug feiern gegen den noch sieglosen SC Langenthal gleich einen 6:1-Sieg. Die Zugerinnen geraten zwar nach 26 Minuten in den Rückstand, als MacLeod der einzige Treffer der Langenthalerinnen gelingt. Nur sechs Minuten später fällt der Ausgleich durch Neubauerova. Im Schlussdrittel erzielt Zug innert sechs Minuten vier weitere Tore. Marti setzt im Powerplay nach 52 Minuten schliesslich den Schlusspunkt. Der EVZ holt sich damit auch im dritten Spiel den Sieg und bleibt weiterhin makellos.

HCD und ZSC holen ersten Sieg

Die HC Davos Ladies fahren zu Hause dank eines 3:1-Erfolgs gegen Neuchâtel den ersten Saisonsieg ein. Balzarolo erzielt nach fünf Minuten den Führungstreffer für die Bündnerinnen, wenig später baut Roccella aus. Nach rund einer halben Stunde stellt Balzer auf 3:0. Der Neuenburger Anschlusstreffer durch White kommt nach 52 Minuten zu spät, um die dritte Niederlage im dritten Spiel noch abzuwenden.

Auch die ZSC Lions gewinnen gegen Fribourg-Gottéron 2:1 und holen sich somit die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Die Zürcherinnen gehen nach einer Viertelstunde durch Huwyler in Führung. Judoikis erhöht nach 21 Minuten das Skore. Kurz vor Ende des zweiten Drittels gelingt Gottéron durch MacEachern der Anschlusstreffer. Weil im letzten Drittel keine Tore mehr fallen, bleibt es beim 2:1-Schlussstand.