Ex-Hockey-Star ist erneut schwanger

Mit der Eishockey-Nati hat Florence Schelling zweimal Bronze gewonnen, nun schwebt sie privat auf Wolke sieben. Die ehemalige Torhüterin erwartet ihr zweites Kind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Florence Schelling ist zum zweiten Mal schwanger

Das verkündet die ehemalige Eishockeyspielerin mit süssem Foto auf Instagram

Schelling gewann als Torhüterin zweimal Bronze mit der Nati

Schöne Neuigkeiten aus dem Schweizer Eishockey. Ex-Nati-Goalie Florence Schelling wird zum zweiten Mal Mami. Das teilt die 37-Jährige mit einem herzigen Schnappschuss auf Instagram mit. Auf diesem ist ihr Töchterchen von hinten zu sehen, wie es eine Treppe hochkrabbelt. Dabei trägt es ein Shirt mit der Aufschrift «Big Sister 2026» (übersetzt: «Grosse Schwester 2026»).

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«Noch ein kleiner Herzschlag, den wir lieben dürfen», schreibt Schelling darunter. Und ergänzt: «Unser kleines Mädchen wird noch in diesem Jahr grosse Schwester.» Erst letzten November hat Schelling öffentlich gemacht, dass sie Mutter geworden ist. Damals liess sie auf Social Media allerdings offen, wann ihr Kind das Licht der Welt erblickt hat. Auch den Namen gab sie nicht preis. Nun erwarten sie und ihr Mann erneut Nachwuchs. Die beiden sind seit Oktober 2024 verheiratet.

Zweimal Bronze mit der Nati

Mit der Schweizer Nationalmannschaft hat Schelling 2012 Bronze an der Weltmeisterschaft gewonnen. Zwei Jahre später gab es auch bei den Olympischen Spielen die gleiche Medaille. Nach ihrem Aus als SCB-Sportchefin im April 2021 hat Schelling dem Profi-Eishockey den Rücken gekehrt. Seither ist es um sie ruhig geworden. Sie arbeitet als Mentalcoach.

Vor wenigen Wochen wurde Schelling eine besondere Ehre zuteil. Am Finaltag der Hockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz wurde sie gemeinsam mit Niklas Kronwall, Patrice Bergeron, Andres Ambühl und Ralph Krueger in die IIHF Hall of Fame aufgenommen.