Mit einer weiteren Niederlage gegen die ZSC Lions würde am Donnerstag nicht nur der Halbfinal, sondern auch eine Ära enden: Es wäre das letzte Spiel von Andres Ambühls HCD-Karriere. Verleiht dieser Umstand den Davosern Flügel?

1/8 Die gelbe Wand der HCD-Fankurve wird ihren Captain Andres Ambühl am Donnerstag sowieso feiern. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Andres Ambühl könnte sein letztes Spiel für den HC Davos bestreiten

Teamkollegen wollen Ambühls Karriere verlängern und für ihn alles geben

Die Lions sind unromantisch und wollen am Donnerstag in den Final einziehen

Vorbild, Captain, Leader, Meister, Rekordhalter. Mit Titeln ist Andres Ambühl hochdekoriert. Allem voran ist der Davoser aber eines: Liebling der Hockey-Fans. Hat es die Dramatik dieser Hockey-Geschichte nun so vorgesehen, dass der blau-gelbe Vorhang für den 41-Jährigen vor der Heimkulisse fällt?

Nachdem Ambühl im Februar seinen Rücktritt nach dieser Saison verkündet hat, ist diese Nachricht wohl schnell wieder verdrängt worden von seinen Mitspielern. Die Tatsache, dass er nun seine letzten Playoffs bestreitet, schleicht sich spätestens nach der dritten Halbfinal-Pleite in Zürich wieder ins Bewusstsein. Das bestätigen auch Teamkollegen.

«Wollen seine grossartige Karriere verlängern»

«Bei jedem von uns ist im Kopf, dass es am Donnerstag das letzte Spiel von Büeli sein könnte», sagt mit Chris Egli (29) ein Ur-Davoser, dessen Vorbild Ambühl schon von klein auf gewesen ist. «Während des Spiels kann man es noch ausblenden. Aber jetzt müssen wir einfach den Finger aus dem Arsch nehmen, um es ins Spiel sieben zu schaffen. Denn wir wollen seine grossartige Karriere noch verlängern.»

Dass auch Routinier Marc Wieser (37) seine Schlittschuhe an den Nagel hängt, soll in Ambühls Schatten nicht vergessen gehen. «Als Spieler will man die Saison sowieso mit einem Sieg beenden. Darum werden wir für Andres und Marc alles geben», betont Sven Jung (30).

Der HCD-Verteidiger kann sich durchaus vorstellen, dass diese emotionale Ausgangslage die Mannschaft zum nächsten Heimsieg pusht und sie so das Aus abwenden kann. «Dabei ist Büeli immer noch ein Vorkämpfer.» Für das Pfeifkonzert, mit dem das Zürcher Publikum die HCD-Legende bei der Best-Player-Ehrung nach Spiel fünf eindeckt, bringt Jung kein Verständnis auf. Ebenso wenig dafür, dass sein Team die Chance nicht genutzt hat, «der ZSC wäre schlagbar gewesen».

ZSC will Ambühl in Rente schicken

Die Zürcher dagegen sind in Bezug auf Ambühls letztes HCD-Spiel ziemlich unromantisch unterwegs. Herr Bayer, haben Sie allen Ernstes vor, am Donnerstag seine Karriere zu beenden? «Wir wollen den Match und die Serie gewinnen. Jetzt haben wir zwei Matchpucks und wollen den ersten verwerten. Also ja, allen Ernstes», sagt der ZSC-Trainer.

Ambühls Status sind sich sowohl Lions-Captain Patrick Geering (35) als auch Stürmer Willy Riedi (26) bewusst. Doch der Ehrgeiz siegt, «Büeli spielt, um zu gewinnen. Wir spielen, um zu gewinnen. Da darf man auf niemanden Rücksicht nehmen, sonst beisst es dich irgendwann in den Arsch», lässt ZSC-Spieler Riedi verlauten.

Captain Geering adelt sein Gegenstück: «Büeli ist noch immer ein Duracell-Hase und wird im nächsten Spiel nochmals alles auf dem Eis lassen, vor heimischem Publikum sowieso. Er wird nochmals genau das tun, was ihn seit über 20 Jahren auszeichnet.» Vor Spiel eins der Halbfinal-Serie hat Geering zu Ambühl gesagt, dass er sich freue, noch eine Playoff-Serie gegen ihn spielen zu können. Den Sack zumachen möchte aber auch er am Donnerstag.

0:39 «Viele hübsche & coole Zeiten»: HCD-Urgestein Andres Ambühl verkündet Karriereende