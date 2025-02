1/24 Papa Andres Ambühl feiert am 2. Februar 2025 mit seinen Töchtern den 3:2-Sieg gegen Biel. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Andres Ambühl kündigt Rücktritt an, will aber noch einmal Vollgas geben

Der 41-Jährige hält Weltrekorde für Turnierteilnahmen, Länderspiele und WM-Partien

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Das für Andres Ambühl typischste Wort? «Hübsch.» Es fehlt auch in seiner Video-Rücktrittsankündigung an die Fans nicht. «Seit längerer Zeit habe ich mir über meine Zukunft Gedanken gemacht. Ich studierte hin und her. Nun bin ich zum Entschluss gekommen, dass die laufende Saison meine letzte ist. Wir konnten zusammen viele extrem hübsche, coole Zeiten erleben. Jetzt geben wir noch einmal Vollgas.»

Er wolle nochmals einen hübschen Moment erleben. Oder zwei? Nachdem nun das schier Unvorstellbare Realität geworden ist und sich die HCD-Legende freiwillig von der Hockey-Bühne verabschiedet, lässt er die Hockey-Schweiz mit zwei Fragen zurück. Erstens: Spielen sich die Davoser für ihren Captain zum Meistertitel? Es wäre der siebte in Ambühls Karriere. Fünf Titel gewann er mit dem HCD (2015, 2009, 2007, 2005, 2002), einen mit den ZSC Lions (2012) während seiner drei Saisons im Unterland.

Kriegt er noch eine WM?

Zweitens: Bekommt der Stürmer, der im letzten September seinen 41. Geburtstag gefeiert hat, von Nati-Trainer Patrick Fischer die Chance, mit seiner 20. WM-Teilnahme Tschüss zu sagen? Bereits vor den beiden letzten Turnieren in Prag (2024) und Riga (2023) wurde Ambühl regelmässig auf sein fortgeschrittenes Alter angesprochen. Als ob er es nicht selbst kennen würde. Doch die Rekorde, die er nicht nur national, sondern auch international mit einer beeindruckenden Regelmässigkeit bricht, bleiben nicht im Verborgenen. Und man will vom Davoser aus dem Sertig ständig wissen: Wie lange noch?

Vor dem Silber-Turnier in Prag sagt Nati-Sportdirektor Lars Weibel: «Einen Rücktritt wird man von ihm nie zu hören bekommen. Das ist lobenswert.» Damit hat Weibel die Nationalmannschaft gemeint. Auch Ambühl bestätigt da, dass er zu einem Aufgebot nie Nein sagen würde. «Andres hat das Feuer der Liebe fürs Eishockey noch nie verloren», so Nati-Trainer Patrick Fischer im Frühjahr 2024.

Nun brennt die Flamme zwar noch, aber Ambühls Einfluss aufs Spiel hat – im Gegensatz zu jenem in der Garderobe – etwas abgenommen. Er selbst wäre der Letzte, der eine Nati-Nomination nur seines Legenden-Status wegen gutheissen würde. «Ich weiss, dass mein Ende näher rückt und ich mir meinen Platz verdienen muss. Aber grundsätzlich geht es dabei um Leistung, nicht um Namen. Und das ist unabhängig vom Alter», sagte er Anfang Mai 2024.

Der Mann für die Rekorde

Die WM in Herning (Dä) und Stockholm (Sd) wäre das 20. Turnier des zweifachen Silberhelden (2024, 2013). Weitere Rekordzahlen gefällig? Ambühl hält die Weltrekorde der meisten Turnierteilnahmen (19), Länderspiele (338) sowie WM-Partien (141). Im Ranking der Schweizer Nati-Akteure schwingt Ambühl mit derzeit 152 Skorerpunkten obenauf, auch mit der Anzahl Assists führt der Leitwolf (97). National ist Ambühl am 10. Oktober geehrt worden, weil er Beat Gerber (42, ex SCB), der offiziell 1269 Einsätze in der National League leistete, entthront hat. Derzeit steht er bei 1305 NL-Spielen. Ambühl hat Geschichte geschrieben. Und jetzt sein letztes Kapitel aufgeschlagen.

Was Nati-Trainer Fischer zur Rücktrittsankündigung seines treusten Spielers sagt? «Wir können uns einfach nur bei Büehli bedanken für all das, was er fürs Schweizer Hockey gemacht hat. Keiner hat auch nur annähernd eine solche Karriere, sowohl national als auch international mit dem Nationalteam, hingelegt. Ein riesiges Kompliment und herzliches Dankeschön: Von Coach zu Spieler, von Spieler zu Spieler und von Freund zu Freund – Chapeau, Büehli!»

