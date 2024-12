1/6 Andres Ambühl wird zum neuen Rekordmann am Spengler Cup. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Andres Ambühl wird neuer Rekordmann beim Spengler Cup

Der HCD-Star zeigt sich überrascht

Er sieht derzeit ziemlich havariert aus, nachdem er am Stephanstag im Spiel gegen das Team Canada (2:6) den Ellbogen eines Gegenspielers auf seine Nase erhalten hat. Aber diese verwegene Optik passt zu den aktuellen Umständen, sie illustriert eindrücklich, dass der unverwüstliche HCD-Star Andres Ambühl schon so manche Schlacht auf den Eisfeldern dieser Welt hinter sich gebracht hat.

Rekord-WM-Spieler ist er mit unfassbaren 19 Turnier-Teilnahmen und 141 Partien schon längst, Weltrekord-Nationalspieler mit seinen bisherigen 338 Länderspielen ebenso, genauso wie der Rekordmann in der National League mit 1293 Matches. Doch nun sackt er auch noch einen weiteren Rekord ein, der ihm noch gefehlt hat. Mit seinem Einsatz beim 5:0-Sieg gegen Straubing am 27. Dezember hat der 41-Jährige seine 58. Partie am Spengler Cup absolviert und zum bisherigen Rekordmann Reto von Arx (48) aufgeschlossen. Will heissen: Beim nächsten Einsatz am Traditionsturnier ist «Büeli» dann der alleinige Leader und hat sich auch noch diesen Rekord geschnappt.

Und als Nächstes die Vertragsverlängerung

«Davon wusste ich nichts», zeigt sich Ambühl überrascht, als ihn Blick damit konfrontiert. «Es zeigt, dass ich oft gesund war und bis jetzt viel erlebt habe – das ist schon cool», sagt das nimmermüde Davoser Duracell-Häschen.

Und schon bald wird Ambühl auch für die nächste Schlagzeile sorgen, seine Vertragsverlängerung beim HCD steht unmittelbar bevor – er wird im kommenden September auch als 42-Jähriger in seine 26. Profi-Saison steigen. Davos-Sportchef Jan Alston hat am Freitag gegenüber SRF bestätigt, dass man kurz vor dem Abschluss stehe. Ambühls Rolle auf dem Eis ist zwar kleiner geworden und ob er für die WM 2025 nochmals ein Aufgebot erhält, ist unter diesen Umständen fraglich. Aber sein Legenden-Status wird unabhängig davon von Tag zu Tag immer noch grösser.