Die SCL Tigers haben am Mittwoch zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Ajoie verloren. Und damit in dieser unrühmlichen Disziplin zu Kantonsrivale SCB aufgeschlossen. Es könnte die beiden Berner Klub teuer zu stehen kommen.

Darum gehts Ajoie seit 2021 Tabellenletzter in National League, Konkurrenz bleibt überlegen

SCB und SCL Tigers verloren mehrere Spiele gegen Ajoie

Bern verspielte 6 Punkte gegen Ajoie, Langnau 5 Punkte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Seit Ajoie 2021 in die National League aufgestiegen ist, zieren die Jurassier das Tabellenbild Jahr für Jahr als abgeschlagener Letzter. Fortschritte bleiben aus, die Konkurrenz ist qualitativ massiv besser.

Umso ärgerlicher ist es für die anderen Teams in der ansonsten so ausgeglichenen Liga, wenn sie gegen das chronische Schlusslicht Punkte liegenlassen. Denn diese Geschenke fehlen in der Endabrechnung, wenn es um die direkte Playoff-Qualifikation oder die Play-Ins geht.

Führend sind dabei die beiden Berner Klubs SCB und SCL Tigers, die zwei von drei Spielen gegen Ajoie in dieser Saison verloren haben. Die Tigers letztmals am Mittwoch, konnten beim 1:2 nach Penaltyschiessen aber wenigstens noch einen Punkt mitnehmen. Wirklich trösten wird sie dies kaum. Denn mit den fünf gegen Ajoie ausgelassenen Zählern würde Langnau vor Zug auf Rang 8 liegen, Druck auf die SCRJ Lakers auf Platz 7 ausüben und könnte bereits mit den Play-Ins planen. So bleiben sie in den heissen Strichkampf involviert.

Auch Zug droht Ajoie-Ungemach

Auch der SCB wäre mit den sechs gegen Ajoie verlorenen Punkten an Zug dran und in einer wesentlich besseren Ausgangslage. Dem SCB droht ebenfalls, dass ihm am Schluss ausgerechnet die Punkte gegen Ajoie fehlen könnten.

Apropos Zug: Der EVZ ist am Freitagabend der nächste Gegner von Ajoie. Und nach wettbewerbsübergreifend sieben Pleiten in Serie können sich die Zentralschweizer einen Fehltritt gegen die Jurassier schlichtweg nicht mehr erlauben. Sonst schliesst Zug mit der auch bereits zweiten Niederlage gegen den Tabellenletzten zu Bern und Langnau auf – und es wird erst recht ungemütlich.

2:54 EV Zug – HC Lugano 2:3: Nach Lugano-Tor – Rauferei statt Jubel hinter EVZ-Gehäuse



Die Ajoie-Tabelle 2025/26:

1. Bern 6 verspielte Punkte

2. SCL Tigers 5

3. Kloten 4

4. Servette, ZSC Lions und Ambri je 3

7. Biel, Lausanne und Zug je 2

10. SCRJ Lakers 1

11. Davos, Lugano und Fribourg je 0