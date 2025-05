Titelverteidiger ZSC Lions und die anderen drei Schweizer Teilnehmer kennen ihre Vorrunden-Gegner in der kommenden Champions Hockey League.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die ZSC Lions treffen zu Beginn ihrer Mission Titelverteidigung zuhause auf Sparta Prag, die Pinguins Bremerhaven und den polnischen Meister Tychy sowie auswärts auf Brynäs, Ilves Tampere und den dänischen Champion Odense Bulldogs. Dies ergibt die Auslosung am Mittwoch in Stockholm.

Wie alle anderen 24 Teams bestreiten auch die Zürcher in der Regular Season von Ende August bis Mitte Oktober drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs unterschiedliche Gegner. Mit den gesammelten Punkten ergibt sich eine Rangliste mit sämtlichen 24 Mannschaften. Die besten 16 qualifizieren sich für die K.o.-Phase, die wie gewohnt in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Der Final findet am 3. März 2026 statt.

Die übrigen drei Schweizer Vertreter bekommen im Kampf um die Achtelfinal-Tickets teilweise die gleichen Gegner zugelost. Playoff-Finalist Lausanne, der SC Bern als auch der EV Zug empfangen die Belfast Giants. Dazu reist das Trio nach Grenoble.

Auf Lausanne und den SCB wartet überdies in Schweden das Duell mit Frölunda Göteborg. Beim Rekordsieger des 2014 neu lancierten Europacup-Wettbewerbs steht der Schweizer Nationalverteidiger Dominik Egli unter Vertrag.

