1/5 Die Carolina Hurricanes verlieren zum Start der Halbfinal-Serie mit 2:5 gegen Florida Panthers. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im ersten Halbfinal der NHL-Playoffs um den Stanley Cup gewinnen die Florida Panthers, der Titelhalter, auswärts gegen die Carolina Hurricanes mit 5:2. Floridas Goalie Sergej Bobrowski pariert dabei 31 Schüsse.

Der russische Torhüter, schon vor einem Jahr einer der grossen Playoff-Helden Floridas, setzt erneut ein Ausrufezeichen, nachdem er schon im alles entscheidenden Viertelfinalspiel zwei Tage vorher in Toronto geglänzt hat (6:1). Bobrowski gewinnt das Duell der Goalies gegen den Dänen Frederik Andersen klar. Andersen pariert bloss 15 von 20 Schüsse(n).

Die Carolina Hurricanes eliminieren in den ersten beiden Runden die New Jersey Devils mit ihrer «Swiss Connection» (Hischier, Meier, Siegenthaler) und die topgesetzten Washington Capitals jeweils in bloss fünf Spielen. In den Halbfinals tut sich Carolina aber weiter schwer. Die Hurricanes, mit denen 2006 der Schweizer Goalie Martin Gerber als erst zweiter Schweizer den Stanley Cup gewonnen hat, verlieren zum 13. Mal hintereinander einen Halbfinal. Die letzten drei Halbfinal-Serien in den Playoffs um den Stanley Cup verlor Carolina jeweils in vier Spielen.

Das zweite Spiel dieser Serie findet in der Nacht auf Freitag erneut in Raleigh, North Carolina, statt.

