Ex-Davoser Nygren zurück in der Schweiz für Duell gegen ZSC Lions

1/5 Magnus Nygren ist mit seinem Team Färjestad mit drei Pleiten in Serie im Gepäck in die Schweiz gereist. Foto: imago/Bildbyran

Auf einen Blick Färjestad nach Pleiten-Serie im CHL-Final gegen ZSC auf Pokaljagd

Magnus Nygren, ehemaliger HCD-Spieler, freut sich über Schweiz-Rückkehr

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

16 Gegentore in drei Spielen. Das passiert in der SHL selten. Färjestad BK hat zuletzt drei bittere Pleiten (1:4, 3:6, 3:6) kassiert. Laut Magnus Nygren der Grund: «Wir hatten viele krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle. Für den Final sind wir wieder komplett und nähern uns unserem Spielniveau.»

Der Verteidiger ist hierzulande kein Unbekannter. Der Schwede ist in den sechs Jahren bei Davos zum Publikumsliebling avanciert, bevor er 2023 in die schwedische Heimat zu seinem Stammklub nach Karlstad zurückgekehrt ist. Umso grösser ist die Vorfreude, für ein paar Tage in der Schweiz zu sein. Sowohl privat als eben auch sportlich.

Nach der Mini-Krise kommt der CHL-Final gegen die ZSC Lions gelegen. «Es tut uns gut, aus dem Alltag wegzukommen und ein anderes Hockey spielen zu müssen», so Nygren, «es kann ein Neustart sein für uns. Und wir können erst noch einen Titel gewinnen mitten in der Saison.»

Der 34-Jährige kommt soeben aus dem ersten Video-Meeting mit dem Team, das am Sonntag angereist ist. «Wir bereiten uns gut vor. Auf die Offensive und die Special Teams der Zürcher werden wir einen besonderen Fokus legen.» Der Plan der Schweden: Die ZSC-Superstars zu frustrieren. Malgin, Andrighetto & Co. brauchen Platz, um sich zu entfalten. Den wollen sie ihnen nehmen als Team, dessen Stärke das schnelle Umschalten ist. «Ich versuche, sie zu stoppen», ist Nygrens erklärtes Ziel.

