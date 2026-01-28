DE
FR
Abonnieren
«Werden Strategie haben, die es in Ambri noch nie gegeben hat»
0:58
CEO Fischer gibt Einblicke:«Strategie hat es in Ambri noch nie gegeben»

Ambri mit Tapola und DiDomenico
Willkommen beim Chaos-Klub der Liga

Leere Versprechen, leere Kassen und ein Trainerwechsel mitten in einem Aufwärtstrend. Ambri ist gerade auf einer Zeitreise zurück in die Tage der Verwirrnis.
Publiziert: 10:40 Uhr
|
Aktualisiert: 11:06 Uhr
Kommentieren

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Ambri gewinnt in Genf und holt einen Punkt in Fribourg – und feuert dann den Trainer. Mindestens von aussen ist das die Chronologie der Ereignisse, auch wenn man intern wohl (hoffentlich) bereits nach den Heimniederlagen gegen Kloten und Zürich aktiv wurde. Der Eindruck? Die nackte Panik. Die Befürchtung? Da sind Amateure am Werk. 

1/6
Frisch bei Ambri: Der finnische Stratege Jussi Tapola.
Foto: Getty Images

So ähnlich wie vor der Zeit von Paolo Duca, als in Ambri Koffer aufs Eis flogen (das Volk wollte Trainer Benoît Laporte nicht mehr sehen) oder Sportdirektoren beschäftigt wurden (Ivano Zanatta), die kaum zu sehen und noch weniger zu hören waren.

Eishockey
Ambri feuert Trainer-Duo – Ex-SCB-Coach übernimmt
Mit Video
Direkt nach Pleite in Fribourg
Ambri feuert Trainer-Duo – Ex-SCB-Coach übernimmt
Weibel zu Ambri – wieso das dem Verband in die Karten spielt
Mit Video
Analyse
Nati-Direktor verlässt SIHF
Weibel zu Ambri – gut für den Verband
Ajoie-Horror – wer ist das nächste Opfer?
National-League-Gespenst
Ajoie-Horror – wer ist das nächste Opfer?
Ajoie – gewinnen müssen immer die anderen
Mit Video
Dinos Check
Extrawurst für die Abgehängten
Ajoie – gewinnen müssen immer die anderen

Tapola-Hockey mit Chris DiDomenico?

Jetzt holt man mit Jussi Tapola (51) einen Konzept-Trainer als Brandlöscher, und das erst mal für acht Spiele. Das Ziel ist das Niemandsland der Plätze 11 oder 12, weiter nach oben schafft es Ambri in dieser Saison nicht mehr, der Rückstand auf die Play-Ins ist grösser als der Vorsprung auf Ajoie.

Wallmark schiesst Fribourg in Verlängerung zum Sieg
2:53
Fribourg – Ambri 4:3 n.V.Wallmark schiesst Fribourg in Verlängerung zum Sieg

Der Konzept-Trainer Tapola benötigt allerdings Zeit, um seine Ansprüche an die Mannschaft in den Alltag zu integrieren, da wird der Finne auf die Zähne beissen müssen. Und wie soll sich Tapola mit Chris DiDomenico anfreunden? Die exzentrischen Allüren des 36-jährigen Kanadiers sind bekannt, beim SC Bern konnte sich Tapola nicht mal mit dem pflegeleichten Dominik Kahun arrangieren. DiDo spielt Knebel-Hockey, immer mit dem Kopf durch die Wand, begnadet im Umgang mit dem Puck, aber nicht in der Lage, sich einem taktischen Konzept zu unterwerfen. Das ist Anti-Tapola-Hockey. Wo das hingeführt hat? Auf Platz 13. 

Strategie? Welche Strategie?

Als Geschäftsführer Andreas Fischer vor etwa einem Monat eine sportliche Strategie versprach, die es bei Ambri noch nie gab – meinte er damit vielleicht eher eine Strategie, die es bei Ambri längere Zeit nicht mehr gab? Ambri ist zurück im Chaos, am 8. Februar soll eine Generalversammlung Licht ins Dunkel bringen, man braucht einen Nachfolger für Filippo Lombardi, den ehemaligen Präsidenten, der viel Gutes für den Verein geleistet hat, am Schluss aber komplett die Nerven verlor. 

Was die aktuellen Verantwortlichen bei diesem Treiben vergessen, sind die Auswirkungen auf den Markt. Das erratische Verhalten beschädigt das Image, da kann man mal beim SC Bern nachfragen. Das von Fischer und dem designierten Sportchef Weibel vorgestellte Konzept mit «jungen, leidenschaftlichen Spielern» ist ausserdem kein Konzept, sondern inhaltloses Geschwätz. Junge, leidenschaftliche Spieler suchen alle, das ist kein Alleinstellungsmerkmal, nur haben andere Klubs viel mehr zu bieten als Ambri im aktuellen Zustand.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta