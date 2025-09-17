DE
Davis-Cup-Auslosung
Österreich fordert im Viertelfinal den Titelverteidiger

Die Viertelfinal-Partien für das Finalturnier im Davis Cup sind ausgelost. Titelverteidiger Italien spielt im Viertelfinal auf Österreich.
Publiziert: 13:49 Uhr
Aktualisiert: 14:17 Uhr
Der Weltranglistenerste Jannik Sinner könnte mit Italien zum dritten Mal in Folge den Davis Cup gewinnen.
Darum gehts

  • Italien trifft im Davis-Cup-Auftakt auf Österreich
  • Spiele finden auf Hartbelag zwischen 18. und 23. November statt
  • Spanien besiegte die Schweiz 3:1 in der Qualifikation
Titelverteidiger Italien bekommt es zum Auftakt des Davis-Cup-Finalturniers in Bologna mit Österreich zu tun. Das ergibt die Auslosung am Mittwoch.

Spanien, das im Februar in der ersten Qualifikationsrunde die Schweiz 3:1 besiegt hat, trifft auf Tschechien. Die restlichen Viertelfinal-Begegnungen lauten Frankreich gegen Belgien und Argentinien gegen Deutschland.

Die Partien finden zwischen dem 18. und 23. November auf Hartbelag statt. Gespielt werden jeweils zwei Einzel und falls nötig ein Doppel.

