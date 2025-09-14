Stan Wawrinka verliert erneut in diesem Sommer einen Final in Frankreich. Diesmal muss er sich in Rennes geschlagen geben – gegen den Lokalmatadoren Hugo Gaston.

Stan Wawrinka verpasst den Final-Sieg beim Challenger-Turnier von Rennes. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus (Archiv)

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie schon im Mai in Aix-en-Provence (Fr) verpasste Stan Wawrinka auch am Challenger-Turnier in Rennes (Fr) den Turniersieg knapp. Der 40-jährige Waadtländer musste sich im Final dem Franzosen Hugo Gaston (ATP 128) 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Wawrinka, aktuell die Nummer 149 der Welt, konnte sich damit am Hallenturnier nicht für die Niederlage im bislang einzigen Duell mit dem 24-jährigen Linkshänder am French Open 2020 revanchieren. Ausschlaggebend waren zwei verlorene Aufschlagspiele – jeweils zur Mitte beider Sätze – die Gaston eiskalt nutzte.

Damit wartet der ehemalige Weltranglisten-Dritte weiter auf seinen ersten Turniersieg seit dem Triumph beim Challenger in Prag im Jahr 2020.