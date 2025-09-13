Das Schweizer Doppel Dominic Stricker und Jakub Paul triumphiert nach einem Rückstand gegen das indische Team Balaji/Bollipalli. Mit 6:7, 6:4 und 7:5 halten sie die Hoffnung auf den Verbleib in der Weltgruppe am Leben.

Jakub Paul (l.) und Dominic Stricker in Aktion im Davis Cup gegen Indien. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach den Niederlagen von Jérôme Kym und Marc-Andrea Hüsler am Freitag, macht es das Doppel bestehend aus Dominic Stricker und Jakub Paul besser! Gegen N. Sriram Balaji und Rithvik Choudary Bollipalli gewinnen sie in 3 Sätzen mit 6:7 (3:7), 6:4 und 7:5.

Beim Stand von 1:3 im dritten Satz sah es für das Schweizer Team mehr als düster aus. Doch kämpften sich Jakub Paul und Dominic Stricker zurück. Sie nahmen den Indern zum 3:3 den Aufschlag ab und schafften zum 7:5 das entscheidende Break. Dass die Einheimischen den Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnten, lag auch daran, dass sich Stricker während der Partie massiv steigerte.

Damit können die Schweizer weiter auf den Verbleib in der Weltgruppe hoffen. Das erste Einzel am Samstag bestreiten Jérôme Kym (ATP 155) und Sumit Nagal (ATP 290). Die beiden spielen zum ersten Mal gegeneinander.