Wenn Paul und Joshua in der Nacht auf Samstag gegeneinander boxen, ist der sportliche Wert gering. Der Kampf zwischen Youtuber und Ex-Schwergewichtsweltmeister gibt aber viel zu reden. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Kampf findet am Samstag um 5 Uhr Schweizer Zeit in Miami statt

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

«Judgement Day» heisst der Box-Event, welcher am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit im US-Bundesstaat Florida über die Bühne geht. Im Zentrum dabei: Youtuber und Boxprofi Jake Paul (28) und Ex-Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua (36). Trotz des sportlich überschaubaren Werts wird der Kampf kräftig inszeniert – auch wegen Netflix. Was steckt dahinter? Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer steht sich am «Judgement Day» gegenüber?

Der angekündigte Kampf ist auf dem Papier ein ungleiches Duell: Als Olympiasieger und mehrfacher Schwergewichtsweltmeister ist Anthony Joshua ein hochdekorierter Boxer. Jake Paul auf der anderen Seite hat in den letzten Jahren den Sprung vom Youtuber und Influencer zum professionellen Kampfsportler zwar geschafft, bestritt bislang aber nur Show-Kämpfe. Der US-Amerikaner aus dem Bundesstaat Ohio ist zudem 13 Zentimeter kleiner und rund 20 Kilogramm leichter als sein britisches Gegenüber. Entsprechend wenig Chancen werden Paul eingeräumt: «Wenn Anthony Joshua will, tötet er diesen Kerl», sagt etwa Oleksandr Ussyk (38), der amtierende Weltmeister im Schwergewicht. Es sei wie ein Duell zwischen einem Rolls-Royce und einem Fiat. Allerdings: Joshuas Erfolge liegen schon etwas länger zurück – seinen letzten WM-Titel errang er vor fünf Jahren.

Wo und wann findet der Kampf statt?

Austragungsort des Kampfs ist das Kaseya Center in Miami, eine Multisport-Anlage mit rund 20'000 Zuschauerplätzen. Das Event-Programm, welches neben dem Duell zwischen Paul und Joshua unter anderem vier WM-Titelkämpfe der Frauen beinhaltet, beginnt um 22 Uhr Schweizer Zeit. Es wird erwartet, dass Paul und Joshua dann um etwa 5 Uhr aufeinandertreffen.

Was sind die Regeln des Kampfes?

Obwohl es sich um einen Show-Wettkampf handelt, findet er unter professionellen Bedingungen statt und gilt deshalb als Profi-Kampf. Die maximale Länge ist auf acht Runden à drei Minuten festgelegt. Eine spezielle Regelung besteht für Joshuas Gewicht: Um für etwas mehr Fairness zu sorgen, darf dieses die Marke von 111 Kilogramm nicht überschreiten. Auch so ist der Brite aber noch deutlich schwerer als sein Kontrahent, der um die 100 Kilo auf die Waage bringt.

Was erhoffen sich die Teilnehmer von diesem Duell?

So unterschiedlich die Leistungsausweise der beiden Teilnehmer sind, so verschieden dürften auch deren mit dem Kampf verbundene Ziele sein: Jake Paul sieht ihn als Chance, seine Box-Fähigkeiten endgültig unter Beweis zu stellen – deshalb auch der Übername «Judgement Day», die englische Bezeichnung für den Tag des Jüngsten Gerichts. «Wenn ich Anthony Joshua schlage, verschwindet jeder Zweifel. Niemand kann mir dann noch die Möglichkeit verweigern, um einen WM-Titel zu kämpfen», lässt Paul in seinem Statement zur Ankündigung des Kampfes verlauten. Für Joshua dagegen dient dieser eher zur Vorbereitung auf 2026, wo es zum grossen Duell mit Landsmann und Ex-Weltmeister Tyson Fury (37) kommen könnte.

Wie hoch sind die Antrittsgagen?

Die genauen Antrittsgagen und Preisgelder für Paul und Joshua sind zwar nicht bekannt, sicher ist aber: Es ist viel Geld im Spiel. Gemäss Joshua-Promoter Eddie Hearn (46) erhält sein Schützling für den Auftritt umgerechnet mindestens 25 Millionen Franken. Andere Quellen schätzen die Höhe der Gage sogar auf bis zu 80 Millionen Franken. Eine wichtige Rolle spielt dabei Netflix: Der US-Streamingdienst hat sich die TV-Rechte für den Kampf gesichert und trägt entsprechend zur Inszenierung des Events bei. Die Hoffnung: ähnlich viele Menschen vor die Bildschirme zu bringen wie im November 2024, als Jake Paul gegen Mike Tyson (59) kämpfte. Beim sportlich ebenfalls bedeutungslosen Sieg Pauls gegen die US-amerikanische Box-Legende sahen damals rund 100 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer live zu.