Mike Tyson und Floyd Mayweather wollens noch mal wissen: 2026 kommts zum Vergleich der Boxenlegenden, der jegliche Geldrekorde sprengen soll.

Darum gehts Mike Tyson und Floyd Mayweather kämpfen 2026 gegeneinander im Ring

Beide Boxer prahlen mit Selbstvertrauen und erwarten einen legendären Kampf

Christian Müller Redaktor Sport

«Iron» Mike Tyson (59) gegen Floyd «Money» Mayweather (48) – dieser Kampf tönt nach dem feuchten Traum eines Boxfans. Nun kommts, viele Jahre nach ihren Karrieren, zu genau diesem Vergleich: 2026 steigen die beiden Boxlegenden zusammen in den Ring. Wann und wo der Kampf stattfindet, ist noch nicht klar.

Beide Grossmäuler spucken aber schon grosse Töne. «Ihr wisst: Wenn ich etwas mache, dann wird es gross und legendär», lässt Mayweather, der alle 50 Profi-Kämpfe gewonnen hat, verlauten. «Ich bin der Beste. Dieser Kampf wird den Fans geben, was sie wollen.»

Und Tyson kündigt an: «Niemand hätte gedacht, dass dieser Kampf jemals kommt. Ich kann noch immer nicht glauben, dass Floyd das wirklich machen will. Es wird seiner Gesundheit schaden, aber er will es tun – also ist es unterschrieben, und es passiert!» Tyson spielt damit auf den grossen Gewichtsunterschied an: Tyson wog zu seiner besten Zeit Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre um die 100 Kilo. Mayweather, der vor allem im Welter- und Superweltergewicht Angst und Schrecken verbreitete, brachte nie mehr als 70 Kilo auf die Waage.

Tyson ein Schatten vergangener Zeiten

Dass der Vergleich sportlich tatsächlich eine grosse Nummer wird, ist zu bezweifeln. Tyson machte im vergangenen November – 19 Jahre nach Karriere-Ende – gegen Influencer Jake Paul eine ganz schlechte Figur. Auch bei früheren Showkämpfen erinnerte nichts an den Mann, der 1986 im Alter von 20 Jahren jüngster Schwergewichtschampion der Boxgeschichte wurde.

Mayweather stand offiziell letztmals 2017 beim «Money Fight» gegen Conor McGregor im Ring. Auch er wird seither regelmässig für Exhibitions gebucht.

Legendär könnte Tyson gegen Mayweather aus finanzieller Sicht werden. Richard und Craig Miele vom Veranstalter CSI Sports hören bereits die Kassen klingeln: «Mike Tyson und Floyd Mayweather sind zwei der klangvollsten Namen und schillerndsten Persönlichkeiten in der Sportwelt. Sie sind Ikonen des 21. Jahrhunderts. Der Kampf wird in Sachen Fernsehrechte und Streaming jeden Rekord brechen.»