Überraschung im kanadischen Boxring: Ramadan Hiseni aus der Schweiz besiegt den Lokalfavoriten Alexandre Gaumont. Der Punktsieg im Mittelgewicht markiert einen der wichtigsten Siege in Hisenis Karriere.

Hiseni galt als klarer Aussenseiter

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Der Schweizer Mittelgewichtsboxer Ramadan Hiseni feiert in der Nacht auf Freitag seinen bislang wohl bedeutendsten Sieg. Im Lac-Leamy-Casino in Gatineau (Ka) besiegt der 29-jährige Volketswiler den zuvor ungeschlagenen Lokalmatador Alexandre Gaumont (30) nach Punkten.

Nach zehn intensiven Runden werten alle drei Punktrichter den Kampf mit 96:93 für den Schweizer. Ein knapper Entscheid im Duell, das im Vorfeld als heikel galt.

Fast niemand rechnete mit Hiseni

Für Hiseni, der nun eine Bilanz von 22 Siegen (8 K.o.-Siege) in 26 Kämpfen aufweist, ist es der dritte Erfolg in Serie. Gaumont, bis dahin mit einer 13-0 Bilanz, geht in der neunten Runde zu Boden und kassiert seine erste Niederlage als Profi.

Besonders bemerkenswert: Die Buchmacher sahen Hiseni als deutlicher Aussenseiter mit einer Quote von 7,5.

In der Schweiz ist Hiseni noch unbekannt

Viele Schweizer Sportfans kennen Hiseni noch kaum, obwohl er zu den grössten Boxhoffnungen des Landes zählt. Der Mittelgewichtler mit kosovarischer Herkunft ist seit 2015 Profi, wurde 2019 WBC-Juniorenweltmeister und gewann zuvor bereits den silbernen WBC-Gürtel.

Der Sieg in Kanada hat deshalb besondere Bedeutung. Es ist Hisenis erster internationaler Hauptkampf. Nach dem Sieg gegen den starken Gegner, der zuhause als kommender Lokalstar aufgebaut wird, ist endgültig klar: Ramadan Hiseni ist nicht nur eine Hoffnung, sondern ein ernstzunehmender Name im internationalen Mittelgewicht.