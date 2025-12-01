Schweizer Boxerin «Balboa» kämpft erstmals um WM-Titel

Der Boxerin Gabriela «Balboa» Timar bietet sich am 26. Dezember die Chance, als erste Schweizerin überhaupt einen WM-Titel in einem der vier grossen Verbände zu gewinnen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der Boxing Day 2025 wird für die Boxerin Gabriela «Balboa» Timar (39) zum wohl wichtigsten Tag ihrer Karriere. Die Baslerin wird am 26. Dezember im Kursaal in Bern um den WM-Gürtel im Atomgewicht (bis 46,2 Kilogramm) kämpfen und könnte die erste Schweizerin überhaupt werden, die sich zur Weltmeisterin in einem der vier grossen Verbände (WBO, IBF, WBA, WBC) kürt. Was für ein Weihnachtsgeschenk das wäre.

Die gebürtige Rumänin, aktuell die Nummer 3 der WBO-Rangliste in der leichtesten Gewichtsklasse, wird sich mit der Japanerin Marina Loreto (Nummer 4) um den vakanten Weltmeistertitel messen. Die letzte Atomgewichtsweltmeisterin Tina Rupprecht (33) hat im Oktober ihre Schwangerschaft und gleichzeitig ihr Karriereende verkündet, weshalb der Gürtel aktuell nicht vergeben ist.

Loreto ist bislang noch ungeschlagen (acht Siege, zwei Unentschieden), hat in ihrer Bilanz allerdings auch erst einen Sieg gegen eine auf dem Papier bessere Athletin zu verzeichnen. Timar steht ihrerseits bei 15 K.o.-Siegen und zwei Niederlagen.