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Serie A: Die Highlights der Partie Milan – Venezia (2:0)
Bei 2:0-Sieg für Milan
Jashari scheitert kläglich – der Ball ist trotzdem drin
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick einen Ausschnitt der Partie AC Milan – Venezia FC (2:0).
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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