Sowohl Tanja Hüberli und Leona Kernen als auch die Vergé-Dépré-Schwestern Anouk und Zoé stehen an der Beachvolleyball-EM vorzeitig in der K.-o.-Runde.

Gelungener Start für die Schweizer Frauen an der EM in Düsseldorf. Nach Startsiegen haben Tanja Hüberli/Leona Kernen und die Vergé-Dépré-Schwestern den Platz in der K.-o.-Runde auf sicher.

Die zweifache Europameisterin Hüberli und ihre neue Partnerin Kernen haben gegen die Estinnen Heleene Hollas/Liisa Remmelg keinerlei Probleme und setzen sich bei wenig sommerlichen Verhältnissen 21:14, 21:9 durch.

«Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt. Wir haben taktisch und spielerisch vieles so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen haben. Das erste Spiel ist nie einfach, deshalb sind wir total glücklich, wie es gelaufen ist», sagt Hüberli gegenüber Blick. «Ich war schon noch etwas nervös, aber ich bin total zufrieden. Es lief wirklich sehr gut, und morgen geben wir wieder alles», ergänzt auch Kernen.

Etwas mehr gefordert werden die Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré. Auch sie bleiben gegen die Polinnen Julia Radelczuk/Natalia Okla mit 21:12, 27:25 siegreich.

Mit dem Sieg im ersten Gruppenspiel stehen die beiden Schweizer Duos mindestens in den Sechzehntelfinals. Gewinnen sie am Donnerstag auch ihre zweite Partie, rücken sie direkt in die Achtelfinals vor.

Die Aufgaben am Donnerstag dürften deutlich anspruchsvoller werden. Die als Nummer 4 gesetzten Hüberli/Kernen bekommen es mit den zweifachen Europameisterinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland zu tun, die als Nummer 3 gesetzten Vergé-Dépré-Schwestern mit den Einheimischen Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne.