Beim Elite16-Turnier in Gstaad sind zwei Männer-Duos erfolgreich gestartet.

Zwei Männer-Duos gelingt Auftakt in Gstaad

Zwei Männer-Duos gelingt Auftakt in Gstaad

Start geglückt: Adrian Heidrich (im Bild) gewinnt mit Partner Jonathan Jordan seine Auftaktpartie beim Elite16-Turnier in Gstaad. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei der drei Schweizer Beachvolleyball-Duos starten mit Siegen ins Elite16-Turnier in Gstaad. Adrian Heidrich und Jonathan Jordan setzen sich in drei Sätzen gegen die als Nummer 4 gesetzten Brüder Tomas und Nicolas Capogrosso aus Argentinien durch. Auch Marco Krattiger und Leo Dillier ringen die Tschechen Perusic/Schweiner mit 15:12 im dritten Satz nieder. Diese beiden Schweizer Teams stehen damit bereits sicher in der K.o.-Phase und spielen im zweiten Gruppenspiel um die direkte Qualifikation für die Achtelfinals.

Einzig Yves Haussener/Julian Friedli müssen sich nach gutem Start den Holländern Luini/Immers geschlagen geben – ebenfalls in drei Sätzen. Sie brauchen nun einen Sieg, um das frühzeitige Ausscheiden abzuwenden.

Die Frauen greifen dann am Donnerstag erstmals ins Geschehen ein.