Brunner/Hüberli verpassen Final in Brasilien knapp

Nina Brunner und Tanja Hüberli verpassen den Final beim Elite-Turnier in Saquarema (Brasilien) knapp. Ein unnötiger Fehler lässt den Halbfinal zu ihren Ungunsten kippen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brunner/Hüberli verlieren Halbfinal gegen Weltnummer 1 Cruz/Brasher

Schweizerinnen gewinnen zweiten Satz mit 21:14, verlieren Entscheidungssatz 12:15

Spiel um Rang 3 beginnt am Sonntag um 21 Uhr Schweizer Zeit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Im dritten K.o.-Spiel wartet zum dritten Mal ein US-Amerikanisches Top-Team. Mit Cruz/Brasher gar die aktuelle Weltnummer 1, Siegerinnen des ersten Elite-Turnier des Jahres im März.

Im ersten Satz vermögen Brunner und Hüberli über den Service nicht mehr genügend Druck auszuüben und das Side-out-Spiel ihrer Gegnerinnen zu durchbrechen. Zudem leisten sich Cruz/Brasher kaum Fehler. Der Satz geht klar (11:21) verloren.

Doch wie in den Partien zuvor finden Brunner und Hüberli in beeindruckender Manier zurück in das Spiel. Mit fünf Assen, vier von Hüberli, und präziserem Angriffsspiel werden Cruz/Brasher permanent unter Druck gesetzt. Der Satz geht mit 21:14 an die Schweiz.

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Im Entscheidungssatz kippt beim Stand von 9:6 für die Schweizerinnen das Momentum durch einen unnötigen Fehler. Es folgen einige spektakuläre Ballwechsel, bei denen das Glück auf der Seite von Cruz/Brasher ist. Brunner/Hüberli verlieren den Satz mit 12:15 und somit das Spiel.

Um 21 Uhr folgt das Spiel um Rang 3.