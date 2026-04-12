Brunner/Hüberli verpassen Final in Brasilien knapp

Darum gehts
- Brunner/Hüberli verlieren Halbfinal gegen Weltnummer 1 Cruz/Brasher
- Schweizerinnen gewinnen zweiten Satz mit 21:14, verlieren Entscheidungssatz 12:15
- Spiel um Rang 3 beginnt am Sonntag um 21 Uhr Schweizer Zeit
Im dritten K.o.-Spiel wartet zum dritten Mal ein US-Amerikanisches Top-Team. Mit Cruz/Brasher gar die aktuelle Weltnummer 1, Siegerinnen des ersten Elite-Turnier des Jahres im März.
Im ersten Satz vermögen Brunner und Hüberli über den Service nicht mehr genügend Druck auszuüben und das Side-out-Spiel ihrer Gegnerinnen zu durchbrechen. Zudem leisten sich Cruz/Brasher kaum Fehler. Der Satz geht klar (11:21) verloren.
Doch wie in den Partien zuvor finden Brunner und Hüberli in beeindruckender Manier zurück in das Spiel. Mit fünf Assen, vier von Hüberli, und präziserem Angriffsspiel werden Cruz/Brasher permanent unter Druck gesetzt. Der Satz geht mit 21:14 an die Schweiz.
Im Entscheidungssatz kippt beim Stand von 9:6 für die Schweizerinnen das Momentum durch einen unnötigen Fehler. Es folgen einige spektakuläre Ballwechsel, bei denen das Glück auf der Seite von Cruz/Brasher ist. Brunner/Hüberli verlieren den Satz mit 12:15 und somit das Spiel.
Um 21 Uhr folgt das Spiel um Rang 3.