Brunner/Hüberli überzeugen nach Comeback weiter

Nina Brunner und Tanja Hüberli stehen in Brasilien im Halbfinal. Dort treffen sie auf das US-Duo Kristen Cruz/Taryn Brasher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nina Brunner und Tanja Hüberli erreichen Halbfinal beim Elite-16-Turnier in Brasilien

Schweizerinnen besiegen Weltmeister-Duo Hughes/Batenhorst mit 21:19 und 26:24

Jetzt gegen US-Team Cruz/Brasher um Finaleinzug War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Nina Brunner und Tanja Hüberli überraschen weiter. Im ersten Auftritt auf der World Tour nach dem gemeinsamen Comeback und Brunners Schwangerschaftspause zieht das Duo beim Elite-16-Turnier in Saquarema in Brasilien in den Halbfinal ein. Bereits im Achtelfinal schalteten die Schweizerinnen mit Megan Kraft/Kelly Cheng ein Duo aus den USA aus, im Viertelfinal gelang dasselbe nun gegen Sara Hughes/Allysa Batenhorst (21:19 und 26:24). Hughes war 2023 zusammen mit Cheng Weltmeisterin geworden.

Brunner und Hüberli entschieden ein enges Spiel für sich, weil sich beide in entscheidenden Momenten keine Fehler erlaubten, im Sideout stabil blieben und einige Big Points landeten.

Am Sonntag geht es im Halbfinal weiter. Erneut gegen ein US-Team. Gegen Kristen Cruz und Taryn Brasher gehts um den Finaleinzug.