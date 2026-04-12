Brunner/Hüberli überzeugen nach Comeback weiter

Darum gehts
- Nina Brunner und Tanja Hüberli erreichen Halbfinal beim Elite-16-Turnier in Brasilien
- Schweizerinnen besiegen Weltmeister-Duo Hughes/Batenhorst mit 21:19 und 26:24
- Jetzt gegen US-Team Cruz/Brasher um Finaleinzug
Nina Brunner und Tanja Hüberli überraschen weiter. Im ersten Auftritt auf der World Tour nach dem gemeinsamen Comeback und Brunners Schwangerschaftspause zieht das Duo beim Elite-16-Turnier in Saquarema in Brasilien in den Halbfinal ein. Bereits im Achtelfinal schalteten die Schweizerinnen mit Megan Kraft/Kelly Cheng ein Duo aus den USA aus, im Viertelfinal gelang dasselbe nun gegen Sara Hughes/Allysa Batenhorst (21:19 und 26:24). Hughes war 2023 zusammen mit Cheng Weltmeisterin geworden.
Brunner und Hüberli entschieden ein enges Spiel für sich, weil sich beide in entscheidenden Momenten keine Fehler erlaubten, im Sideout stabil blieben und einige Big Points landeten.
Am Sonntag geht es im Halbfinal weiter. Erneut gegen ein US-Team. Gegen Kristen Cruz und Taryn Brasher gehts um den Finaleinzug.