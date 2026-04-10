Hüberli/Brunner fordern Weltklasse-Duo bis aufs Äusserste

Nach ihrem Comeback gewinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli ihre ersten beiden Spiele, danach setzt die erste Niederlage ab. Derweil kommt auch das Duo Joana Mäder/Leona Kernen zum ersten Sieg.

Nachdem die Ernstkampf-Premiere am Donnerstag gegen das österreichische Schwestern-Duo Klinger etwas unglücklich mit 1:2 verloren ging, können Joana Mäder (34) und Leona Kernen (20) in der Nacht auf Freitag ihre Siegpremiere auf der World Beach Pro Tour feiern.

Der 2:0 Sieg gegen die Brasilianerinnen Andressa/Taina stimmt Mäder und Kernen entsprechend zufrieden: «Wir haben im zweiten Spiel eine viel solidere Leistung gegen ein wirklich gutes Team gezeigt. Wir waren nach dem ersten Spiel unter Druck und mit dem Rücken zur Wand», sagt Mäder. «Wir konnten sehr gut reagieren und uns auf die guten Dinge fokussieren – so freuen wir uns sehr über diesen ersten Sieg als Team!»

Perfekt gestartet sind Nina Brunner (30) und Tanja Hüberli (33) bei ihrem Comeback. Die Olympia-Bronzegewinnerinnen von 2024 haben ihre ersten zwei Spiele mit 2:0 und 2:1 für sich entschieden. Somit stehen sie vorzeitig im Achtelfinal. Zum Abschluss der Vorrunde treffen sie auf das Weltklasse-Duo Thamela/Victoria. Gegen die Brasilianerinnen geraten sie schnell 1:8 in Rückstand, können das im ersten Satz nicht mehr wettmachen. Aber sie kämpfen sich zurück, kommen im dritten Satz zu mehreren Matchbällen. Diese können sie nicht verwerten und müssen sich letztlich 13:21, 21:15 und 19:21 geschlagen geben. Damit schliessen sie die Vorrunde auf Rang 2 ab. Am Samstag gehts mit den Achtelfinals weiter.