Dritter Platz in Mexiko
Schweizer Beachvolley-Duo sichert sich WM-Qualifikation

WM-Quali auf sicher: Yves Haussener und Julian Friedli werden beim Challenge-Turnier in Veracruz Dritte.
Publiziert: vor 41 Minuten
Julian Friedli (l.) und Yves Haussener qualifizieren sich für die WM in Adelaide. (Archivbild)
Foto: MARIUS BECKER
Keystone-SDA

Yves Haussener und Julian Friedli belegen beim Challenge-Turnier in Veracruz Platz 3. Das starke Ergebnis in Mexiko bringt dem Schweizer Duo die WM-Qualifikation ein.

Haussener/Friedli bezwingen bei der Veranstaltung der zweithöchsten Kategorie der Pro Tour nach den Elite16-Turnieren im Spiel um den letzten Podestrang die Italiener Samuele Cottafava und Gianluca Dal Corso 23:21, 21:17.

Der Basler und der Aargauer haben damit die Teilnahme an der Mitte November beginnenden Weltmeisterschaft in Adelaide als zweites Schweizer Team nach Marco Krattiger und Leo Dillier auf sicher.

