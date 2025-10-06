WM-Quali auf sicher: Yves Haussener und Julian Friedli werden beim Challenge-Turnier in Veracruz Dritte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Yves Haussener und Julian Friedli belegen beim Challenge-Turnier in Veracruz Platz 3. Das starke Ergebnis in Mexiko bringt dem Schweizer Duo die WM-Qualifikation ein.

Haussener/Friedli bezwingen bei der Veranstaltung der zweithöchsten Kategorie der Pro Tour nach den Elite16-Turnieren im Spiel um den letzten Podestrang die Italiener Samuele Cottafava und Gianluca Dal Corso 23:21, 21:17.

Der Basler und der Aargauer haben damit die Teilnahme an der Mitte November beginnenden Weltmeisterschaft in Adelaide als zweites Schweizer Team nach Marco Krattiger und Leo Dillier auf sicher.