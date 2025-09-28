Vergé-Dépré-Schwestern im Viertelfinal gestoppt

Anouk und Zoé Vergé-Dépré kommen am Elite16-Turnier in Rio de Janeiro nicht über die Viertelfinals hinaus.

Zoé (links) und Anouk Vergé-Dépré. Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gegen Molly Shaw und Kelly Cheng aus den USA verlor das Schwestern-Duo eine enge Partie 21:19, 19:21, 13:15.

Die Schweizerinnen dürfen sich allerdings nicht beklagen, denn sie hatten die Viertelfinals als Lucky Loser erreicht. Nach zwei Zweisatzsiegen in der Gruppenphase mussten sich die Bernerinnen in den Achtelfinals dem italienischen Duo Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth in der ersten K-o.-Runde 19:21, 21:18, 13:15 geschlagen geben.