Das Schweizer Frauen-Beachvolleyball hat wieder drei Spitzenteams. Nach Nina Brunner gibt auch Joana Mäder ihr Comeback nach Baby-Pause.

1/5 Joana Mäder kehrt als Mami auf die Beachvolleyball-Tour zurück. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Joana Mäder kehrt 2026 in den Spitzensport zurück

Neues Beachvolleyball-Duo mit Leona Kernen verspricht spannende Herausforderungen

Kernen ist 20 Jahre alt und Mäder 33 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joana Mäder (33) kehrt von ihrer Babypause in den Spitzensport zurück: Ab 2026 bildet sie gemeinsam mit Leona Kernen (20) ein neues Beachvolleyball-Duo, wie Swiss Volley am Freitagmorgen mitteilt.

«Ich bin sehr motiviert und freue mich auf meine Rückkehr. Gleichzeitig wird dies sicher auch eine grosse Challenge, da ich nun auch Mama bin und es nicht einfach wird, alles unter einen Hut zu bringen», äussert sich Joana Mäder zum Comeback. Auf ihre neue Partnerin freut sie sich sehr: «Sie ist trotz ihres jungen Alters bereits eine fantastische Defense-Spielerin. Trotzdem haben wir beide immer noch Potenzial, uns weiterzuentwickeln.»

Kernen erhält damit gut drei Wochen, nachdem sie ihre Partnerin Tanja Hüberli wegen des Mami-Comebacks von Nina Brunner verloren hat, eine frischgebackene Mutter als neue Teamkollegin: «Das letzte Jahr mit Tanja war sehr lehrreich für mich, ich konnte enorm profitieren und viele Eindrücke auf der Tour sammeln. Dafür bin ich ihr sehr dankbar! Nun hoffe ich darauf, dass wir noch gemeinsam die WM spielen können und freue mich dann auf das Abenteuer mit Jo.»

Somit ist das Puzzle bei den Schweizer Frauen wieder zusammengesetzt. Das dritte Frauenteam auf Top-Level bilden die Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré.