Italien erneut Volleyball-Weltmeister

Italiens Volleyballer verteidigen ihren Titel erfolgreich und sind zum fünften Mal Weltmeister.

Italiens Volleyballer bleiben das Mass der Dinge. Foto: Aaron Favila

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Team um Alessandro Michieletto schlug die Überraschungsmannschaft aus Bulgarien im Final von Pasay City auf den Philippinen 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

In der K.-o.-Runde dominierten die Italiener und gaben nur einen Satz ab. Im Endspiel waren sie vor allem beim Aufschlag und Block überlegen. Anfang September hatten auch die italienischen Frauen den Weltmeister-Titel geholt.

Für die Bulgaren war schon der erste Final-Einzug seit 55 Jahren ein grosser Erfolg. Das Team galt vor dem Turnier als aufstrebend mit vielen Talenten, aber nicht als Favorit.