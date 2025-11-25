1/2
Clint Capelas (l.) Houston Rockets schlagen die Phoenix Suns mit 114:92.
Foto: AP
Darum gehts
- Clint Capela erzielt zwei Punkte beim Sieg der Houston Rockets
- Capela überzeugt mit starker Rebound-Arbeit unter dem Korb
- Die Rockets haben 11 von 14 Spielen in dieser Saison gewonnen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Clint Capela kommt in der Nacht zum Dienstag regelmässig zum Einsatz. Zum 114:92-Sieg der Houston Rockets über die Phoenix Suns steuert er zwei Punkte bei.
Mehr Basketball
Der Romand steht 13:21 Minuten auf dem Parkett – so lange wie selten in dieser Saison. Der 31-Jährige, der nicht zur Stammformation gehört, wirft zweimal Richtung Korb und trifft einmal. Zudem arbeitet er stark unter dem Brett und sammelt fünf Rebounds ein.
Die Rockets sind mit 11 Siegen aus 14 Spielen überzeugend in die Saison gestartet und belegen Platz vier in der Western Conference.