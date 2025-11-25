Die Houston Rockets schlagen die Phoenix Suns deutlich. Clint Capela kommt dabei zu viel Spielzeit.

1/2 Clint Capelas (l.) Houston Rockets schlagen die Phoenix Suns mit 114:92. Foto: AP

Darum gehts Clint Capela erzielt zwei Punkte beim Sieg der Houston Rockets

Capela überzeugt mit starker Rebound-Arbeit unter dem Korb

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Clint Capela kommt in der Nacht zum Dienstag regelmässig zum Einsatz. Zum 114:92-Sieg der Houston Rockets über die Phoenix Suns steuert er zwei Punkte bei.

Der Romand steht 13:21 Minuten auf dem Parkett – so lange wie selten in dieser Saison. Der 31-Jährige, der nicht zur Stammformation gehört, wirft zweimal Richtung Korb und trifft einmal. Zudem arbeitet er stark unter dem Brett und sammelt fünf Rebounds ein.

Die Rockets sind mit 11 Siegen aus 14 Spielen überzeugend in die Saison gestartet und belegen Platz vier in der Western Conference.