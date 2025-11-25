DE
FR
Abonnieren

Schweizer mit viel Spielzeit
Capelas Houston Rockets siegen erneut

Die Houston Rockets schlagen die Phoenix Suns deutlich. Clint Capela kommt dabei zu viel Spielzeit.
Publiziert: 07:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Clint Capelas (l.) Houston Rockets schlagen die Phoenix Suns mit 114:92.
Foto: AP

Darum gehts

  • Clint Capela erzielt zwei Punkte beim Sieg der Houston Rockets
  • Capela überzeugt mit starker Rebound-Arbeit unter dem Korb
  • Die Rockets haben 11 von 14 Spielen in dieser Saison gewonnen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Clint Capela kommt in der Nacht zum Dienstag regelmässig zum Einsatz. Zum 114:92-Sieg der Houston Rockets über die Phoenix Suns steuert er zwei Punkte bei.

Mehr Basketball
Niederhäuser kassiert mit den Clippers die nächste Niederlage
NBA-Schweizer mit Kurzeinsatz
Niederhäuser kassiert mit den Clippers die nächste Niederlage
Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards erneut
Bereits 14. Pleite in Folge
Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards erneut
Georges Wizards kommen bös unter die Räder
Auch Capelas Rockets verlieren
Georges Wizards kommen bös unter die Räder
Schweizer NBA-Rookie Niederhäuser wieder auf dem Platz
Bei Clippers-Niederlage
Schweizer NBA-Rookie Niederhäuser wieder auf dem Platz

Der Romand steht 13:21 Minuten auf dem Parkett – so lange wie selten in dieser Saison. Der 31-Jährige, der nicht zur Stammformation gehört, wirft zweimal Richtung Korb und trifft einmal. Zudem arbeitet er stark unter dem Brett und sammelt fünf Rebounds ein.

Die Rockets sind mit 11 Siegen aus 14 Spielen überzeugend in die Saison gestartet und belegen Platz vier in der Western Conference.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen