DE
FR
Abonnieren

Bei Clippers-Niederlage
Schweizer NBA-Rookie Niederhäuser wieder auf dem Platz

Nachdem er in den letzten Tagen und Wochen jeweils zuschauen musste, darf das Schweizer Basketball-Talent Yanic Konan Niederhäuser in der Nacht auf Freitag wieder mal ran.
Publiziert: vor 32 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser (Bildmitte) bestreitet mit den Los Angeles Clippers seine erste NBA-Saison.
Foto: Jeff Chiu
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer NBA-Rookie Yanic Konan Niederhäuser bestreitet in der Nacht auf Freitag seinen sechsten Einsatz für die Los Angeles Clippers.

Nachdem er in den vorangegangenen sechs Partien nur zugesehen hatte, erhielt der 22-jährige Freiburger bei der 101:129-Auswärtsniederlage gegen die Orlando Magic 10:37 Minuten Spielzeit. Dem 2,11 m grossen Center gelangen dabei sechs Punkte sowie je ein Rebound und ein Assist. Für die Clippers bedeutete dies im 15. Saisonspiel bereits die elfte Niederlage.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen