Nachdem er in den letzten Tagen und Wochen jeweils zuschauen musste, darf das Schweizer Basketball-Talent Yanic Konan Niederhäuser in der Nacht auf Freitag wieder mal ran.

Der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser (Bildmitte) bestreitet mit den Los Angeles Clippers seine erste NBA-Saison. Foto: Jeff Chiu

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer NBA-Rookie Yanic Konan Niederhäuser bestreitet in der Nacht auf Freitag seinen sechsten Einsatz für die Los Angeles Clippers.

Nachdem er in den vorangegangenen sechs Partien nur zugesehen hatte, erhielt der 22-jährige Freiburger bei der 101:129-Auswärtsniederlage gegen die Orlando Magic 10:37 Minuten Spielzeit. Dem 2,11 m grossen Center gelangen dabei sechs Punkte sowie je ein Rebound und ein Assist. Für die Clippers bedeutete dies im 15. Saisonspiel bereits die elfte Niederlage.