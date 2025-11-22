DE
Auch Capelas Rockets verlieren
Georges Wizards kommen bös unter die Räder

Die Schweizer Clint Capela und Kyshawn George spielen in der Nacht auf Samstag nur eine Nebenrolle. Beide verlieren mit ihren Mannschaften.
Publiziert: 08:46 Uhr
Nichts zu holen für Kyshawn George (in weiss) und die Washington Wizards.
Foto: imago/ZUMA Press
Die Washington Wizards mit Kyshawn George kommen gegen die Toronto Raptors mit 110:140 Punkten klar unter die Räder und kassierten bereits die 14. Saisonniederlage. Auch George erwischt einen schwachen Abend. Der Kanadaschweizer, der in den beiden Spielen zuvor jeweils über 20 Punkte erzielt hat, kommt diesmal nur auf fünf Zähler und drei Rebounds – trotz 29 Minuten Einsatzzeit.

Die Houston Rockets mit Clint Capela verlieren nach fünf Siegen in Serie erstmals wieder. In einer engen Partie unterliegen sie den Denver Nuggets, der aktuellen Nummer 2 der Western Conference, 109:112. Der Romand spielt nur eine Nebenrolle: Er steht knapp vier Minuten auf dem Feld und vergibt beide seiner Dreipunktewürfe.

