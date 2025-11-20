Das Hoch der wieder mit Clint Capela angetretenen Houston Rockets in der NBA hält an. Das Team aus Texas siegt bei den Cleveland Cavaliers 114:104.

1/4 Die Hoston Rockets siegen weiter – holen den fünften Sieg in Folge. Foto: AP

Die Rockets halten mit dem neuerlichen Erfolg zwei Serien aufrecht. Sie bezwingen die Cavaliers saisonübergreifend zum vierten Mal hintereinander, in der laufenden Meisterschaft dehnen sie ihren neuesten Lauf auf fünf gewonnene Partien aus. In den letzten elf Spielen mussten sie nur einmal als Verlierer vom Parkett.

Die Basis für den erfolgreichen Abstecher nach Ohio legen die Rockets in der ersten Hälfte; bei Halbzeit liegen sie 57:40 voraus. Im dritten Viertel bauen sie ihren Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf 22 Punkte aus. Die Cavaliers vermögen im letzten Abschnitt zwar nochmals bis auf einen Punkt aufzuschliessen. Die Wende schaffen sie aber nicht mehr.

Capela, der drei Tage zuvor beim Heimsieg gegen die Orlando Magic nur Zuschauer gewesen ist, kommt während knapp 14 Minuten zum Einsatz. Seine Werte sind mit vier Punkten und fünf Rebounds bescheiden.

George verliert mit Wizards weiter

Umgekehrt gestaltet sich der sportliche Alltag für Kyshawn George. Der Walliser liefert gute bis sehr gute Leistungen ab, kommt aber mit den Washington Wizards auf keinen grünen Zweig. Nach dem 109:120 bei den Minnesota Timberwolves steht die triste Bilanz bei einem Sieg und 13 Niederlagen.

In der Nacht auf Donnerstag war George mit 23 Punkten ein weiteres Mal der beste Skorer seiner Mannschaft. Dazu liess er sich sieben Rebounds notieren.