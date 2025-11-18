Schweizer Basketballerinnen von Österreich deklassiert

Für das Schweizer Frauen-Nationalteam gibts in der Quali für die Basketball-EM gegen Österreich nicht viel zu holen. Mit 78:97 verliert die Equipe zu Hause in St. Gallen.

Zu wenig treffsicher: Lara Popovic und die Schweizer Basketbalerinnen. Foto: Andreas Becker

Darum gehts Schweizer Basketballerinnen verlieren 78:97 gegen Österreich in EM-Qualifikation

Nur die ersten zwei Teams erreichen sicher die nächste Qualifikationsphase

Schweiz belegt nach drei von sechs Spielen den 3. Platz

Das Schweizer Basketball-Nationalteam der Frauen gerät in der EM-Qualifikation zur Hälfte des Pensums in Rücklage. In St. Gallen geht man gegen Österreich 78:97 unter.

Nach drei von sechs Partien der Vierergruppe belegt die Schweiz nach zuvor einem Heimsieg gegen Norwegen und einer Auswärtsniederlage in Grossbritannien den 3. Platz. Nur die ersten zwei erreichen sicher die zweite Phase der Qualifikation für die EM 2026 in Deutschland.

Die hohe Niederlage zeichnet sich früh ab, einzig im dritten Viertel können die Schweizerinnen etwas dagegenhalten. Sie könnte noch entscheidend sein, denn auch die drei besten Dritten der sieben Gruppen kommen weiter. Da könnte die Punktdifferenz eine wichtige Rolle spielen.

Die letzten drei Partien folgen im kommenden März, wobei die Schweiz nur einmal (am 11. März gegen Grossbritannien) vor eigenem Publikum antreten kann.