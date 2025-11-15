DE
Weiter im Hoch
Houston Rockets feiern Kantersieg

Clint Capela und die Houston Rockets feiern den nächsten Sieg. Gegen Portland gibt sich das Team des Schweizers keine Blösse.
Publiziert: vor 7 Minuten
Die Houston Rockets reiten auf der Erfolgswelle.
Die Houston Rockets bleiben in der NBA auf Erfolgskurs. Die Texaner bezwingen Portland mit 140:116 und feiern im elften Saisonspiel den achten Sieg. Clint Capela spielt beim Kantersieg der Rockets eine bescheidene Rolle. Der Genfer Center steht nur neun Minuten auf dem Parkett und verzeichnet zwei Punkte und vier Rebounds.

Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser kommt beim Sieg der Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks (133:127) nicht zum Einsatz.

