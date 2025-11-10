Die Houston Rockets mit Clint Capela kehren in der NBA umgehend zum Siegen zurück. Das Team aus Texas bezwingt die Milwaukee Bucks auswärts 122:115.

1/4 Die Houston Rockets kehren nach einer Pleite zum Siegen zurück. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Clint Capelas Houston Rockets schlagen die Milwaukee Bucks mit 122:115. Die Rockets reagieren mit dem Erfolg bei den Bucks bei erster Gelegenheit auf die Niederlage zwei Tage zuvor in San Antonio, mit der die Serie von fünf gewonnenen Partien zu Ende ging.

Gegen die Bucks liegen die Rockets lange Zeit im Hintertreffen – im Verlauf des zweiten Viertels beträgt der Rückstand bis zu 14 Punkte. Die entscheidende Wende gelingt den Gästen 102 Sekunden vor Schluss.

Kevin Durant, mit 31 Punkten ein weiteres Mal erfolgreichster Werfer seines Teams, sorgt für die Führung, die die Rockets bis zum Ende nicht mehr aus der Hand geben. Clint Capela steht knapp sieben Minuten auf dem Parkett und weist in seiner Bilanz je vier Punkte und Rebounds aus.