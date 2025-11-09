Die Washington Wizards müssen abermals als Verlierer vom Feld. Auch der wieder genesene Kyshawn George kann die nächste Niederlage nicht verhindern.

Pleiten-Serie der Wizards geht weiter

Pleiten-Serie der Wizards geht weiter

Für Kyshawn George (M.) und sein Team setzt es den nächsten Nuller ab. Foto: Anadolu via Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Washington Wizards mit Kyshawn George im Team müssen in der NBA die achte Niederlage in Folge hinnehmen.

George steht, nachdem er zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen ist, gegen die Dallas Mavericks wieder in der Startformation und erzielt zehn Punkte und zwei Rebounds. Dennoch verlieren die Wizards mit 105:111.

Im Spiel der Los Angeles Clippers gegen die Phoenix Suns steht Yanic Niederhäuser nicht im Kader. Der NBA-Rookie spielt in der G-League, der Vorstufe der NBA. Dort erzielt er zehn Punkte und 12 Rebounds.