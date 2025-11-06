Clinta Capela und die Houston Rockets befinden sich weiter im Hoch. Gegen Memphis gibts den fünften Sieg in Folge. Weniger gut läufts bei Kyshawn George und den Washington Wizards.

Houston Rockets mit Clint Capela in der NBA weiter im Hoch

1/2 Clint Capela steuert sechs Punkte zum Sieg der Houston Rockets bei. Foto: Ashley Landis

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Houston Rockets mit Clint Capela sichern sich in der NBA den fünften Sieg in Folge. Im Spiel gegen die Memphis Grizzlies gelingen dem 31-Jährigen sechs Punkte und zehn Rebounds.

Entscheidend für den 124:109-Sieg der Rockets sind schliesslich US-Amerikaner Amen Thompson, dem 28 Punkte und zehn Rebounds gelingen, und Alperen Sengün. Der Türke erzielte 20 Punkte.

Der zweite Schweizer, der in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit im Einsatz steht, ist Kyshawn George. Mit den Washington Wizards verliert er 107:136 gegen die Boston Celtics. Der 21-Jährige, der mit 28:29 Minuten die drittlängste Einsatzzeit seines Teams hat, erzielt dabei neun Punkte. Ausserdem gelingen ihm zwei Rebounds. Trotzdem müssen die Wizards ihre sechste Niederlage in Folge hinnehmen.