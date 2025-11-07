Yanic Niederhäuser (rechts) kommt gegen die Phoenix Suns zu einem Kurzeinsatz.
Foto: Scott Marshall
In der einzigen NBA-Partie, die in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit stattfindet, verlieren die Los Angeles Clippers mit dem Schweizer Yanic Niederhäuser mit 102:115 gegen die Phoenix Suns.
Niederhäuser, der sich Anfang November am Knöchel verletzt hat, wird in der Partie im letzten Viertel während 2:37 Minuten eingesetzt. Dem Freiburger Rookie gelingen vier Punkte und ein Rebound.