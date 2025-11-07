Der Schweizer Yanic Niederhäuser laborierte zuletzt an einer Knöchelverletzung. Dennoch kommt er bei einer Niederlage seiner LA Clippers in der Schlussphase ein paar Minuten zum Einsatz.

Yanic Niederhäuser (rechts) kommt gegen die Phoenix Suns zu einem Kurzeinsatz. Foto: Scott Marshall

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der einzigen NBA-Partie, die in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit stattfindet, verlieren die Los Angeles Clippers mit dem Schweizer Yanic Niederhäuser mit 102:115 gegen die Phoenix Suns.

Niederhäuser, der sich Anfang November am Knöchel verletzt hat, wird in der Partie im letzten Viertel während 2:37 Minuten eingesetzt. Dem Freiburger Rookie gelingen vier Punkte und ein Rebound.