In der NBA findet die Erfolgsserie der Houston Rockets ein Ende. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela verliert nach fünf Siegen in Folge gegen die San Antonio Spurs mit 110:121.

1/2 Siegesserie gerissen: Die Houston Rockets und Kevin Durant verlieren mal wieder. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Siegesserie der Houston Rockets ist vorbei. Gegen die San Antonio Spurs setzt es nach fünf Vollerfolgen in Serie eine Niederlage ab. Entscheidend ist dabei das letzte Viertel, das die Spurs mit vier Punkten Vorsprung beginnen und mit elf Punkten mehr als die Rockets beenden.

Capela spielt während rund sechs Minuten, punktet dabei aber nicht. Es gelingen ihm drei Rebounds. Am treffsichersten bei den Rockets ist Alperen Sengün, der Türke erzielt 25 Punkte. Bei den Spurs ist Harrison Barnes am erfolgreichsten, ihm gelangen 24 Punkte.

Ebenfalls im Einsatz stehen die Washington Wizards, das Team von Kyshawn George. Dieser ist krank und steht deswegen nicht im Kader. In Georges Abwesenheit verlieren die Wizards mit 114:148, es ist ihre achte Niederlage im neunten Spiel der Saison.