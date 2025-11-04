Clint Capela verbucht beim vierten Sieg in Folge seiner Houston Rockets vier Punkte. Die nächste Pleite in der NBA gibts dagegen für Kyshwan George und die Washington Wizards.

Clint Capela kommt mit den Houston Rockets zum vierten Sieg hintereinander. Foto: David Zalubowski

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Houston Rockets setzen in der NBA ihre Erfolgsserie fort. Die Mannschaft mit Clint Capela kommt mit dem 110:102 im Texaner Duell zuhause gegen die Dallas Mavericks zum vierten Sieg hintereinander.

Houston «hatte vorerst ein Problem» und startete mit zwei Niederlagen in die laufende Meisterschaft. Doch seither läufts rund. Den neuesten Erfolg erringen die Rockets in einer ausgeglichenen Partie, in deren Verlauf sich keine Mannschaft vorentscheidend abzusetzen vermag, in der der grösste Vorsprung neun Punkte beträgt. Diese Differenz schaffen die Rockets im vierten Viertel. Capela hat in seiner Bilanz vier Punkte und acht Rebounds stehen.

Nächste Pleite für George

Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George müssen sich ein weiteres Mal geschlagen geben. Das Team aus der Hauptstadt bezieht mit dem 102:119 gegen die New York Knicks im Madison Square Garden die sechste Niederlage im siebten Spiel der Saison, die fünfte am Stück. George beendet die Partie mit 15 Punkten. Die neuerliche Niederlage ist auch ein unrühmliches «Jubiläum». Die Wizards unterliegen den Knicks zum zehnten Mal hintereinander. Der letzte Sieg gelang ihnen vor zwei Jahren und zehn Monaten.

Niederhäuser zurückgestuft

Yanic Konan Niederhäuser gehört zumindest vorläufig nicht mehr zum Kader der Los Angeles Clippers. Der Freiburger, dem zuletzt eine Knöchelverletzung zu schaffen gemacht hat, kommt nach einem Entscheid der Verantwortlichen der Franchise aus Kalifornien nunmehr in der zweitklassigen G League beim Farmteam San Diego Clippers zum Einsatz.