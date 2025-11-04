Die Houston Rockets setzen in der NBA ihre Erfolgsserie fort. Die Mannschaft mit Clint Capela kommt mit dem 110:102 im Texaner Duell zuhause gegen die Dallas Mavericks zum vierten Sieg hintereinander.
Houston «hatte vorerst ein Problem» und startete mit zwei Niederlagen in die laufende Meisterschaft. Doch seither läufts rund. Den neuesten Erfolg erringen die Rockets in einer ausgeglichenen Partie, in deren Verlauf sich keine Mannschaft vorentscheidend abzusetzen vermag, in der der grösste Vorsprung neun Punkte beträgt. Diese Differenz schaffen die Rockets im vierten Viertel. Capela hat in seiner Bilanz vier Punkte und acht Rebounds stehen.
Nächste Pleite für George
Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George müssen sich ein weiteres Mal geschlagen geben. Das Team aus der Hauptstadt bezieht mit dem 102:119 gegen die New York Knicks im Madison Square Garden die sechste Niederlage im siebten Spiel der Saison, die fünfte am Stück. George beendet die Partie mit 15 Punkten. Die neuerliche Niederlage ist auch ein unrühmliches «Jubiläum». Die Wizards unterliegen den Knicks zum zehnten Mal hintereinander. Der letzte Sieg gelang ihnen vor zwei Jahren und zehn Monaten.
Niederhäuser zurückgestuft
Yanic Konan Niederhäuser gehört zumindest vorläufig nicht mehr zum Kader der Los Angeles Clippers. Der Freiburger, dem zuletzt eine Knöchelverletzung zu schaffen gemacht hat, kommt nach einem Entscheid der Verantwortlichen der Franchise aus Kalifornien nunmehr in der zweitklassigen G League beim Farmteam San Diego Clippers zum Einsatz.