In der NBA stand in der Nacht auf Dpnnerstag das Duell der beiden Schweizer Clint Capela und Kyshawn George auf dem Programm. Ersterer behielt mit seinen Houston Rockets die Oberhand.

Clint Capela entscheidet das erste Schweizer Duell in dieser NBA-Saison klar für sich. Die Houston Rockets mit dem Genfer bezwingen die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George 135:112.

Das deutliche Verdikt und der sechste Erfolg der Rockets in Folge gegen die Wizards kommen nicht überraschend. Die Equipe aus Texas fand nach zwei Niederlagen zum Meisterschafts-Auftakt mit nunmehr sieben Siegen in den letzten acht Partien den Rank, wogegen das Team aus der Hauptstadt im zwölften Spiel die elfte Niederlage hinnehmen muss.

Die Entscheidung fällt schon nach zwei Vierteln, die Rockets führen bei Halbzeit 81:54. George bekommt auf Seiten der Wizards mit knapp 36 Minuten am meisten Einsatzzeit, weist am Ende mit 16 Punkten und sieben Rebounds solide Werte aus und ist in beiden Statistiken der Zweitbeste seiner Mannschaft nach dem Franzosen Alex Sarr. Capelas Einfluss bei den Rockets ist mit je zwei Punkten und Rebounds deutlich geringer.