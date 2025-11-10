Lenny Wilkens ist 88-jährig verstorben. Keiner hat mehr NBA-Spiele als Trainer auf dem Buckel als der New Yorker.

NBA-Legende Lenny Wilkens ist mit 88 Jahren verstorben. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Basketball-Legende Lenny Wilkens ist tot. Der frühere Spieler und Trainer ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren verstorben.

Seine Familie meldet, dass er im Beisein seiner Liebsten gehen konnte. Eine Todesursache wurde bisher nicht kommuniziert.

Wilkens stand bei insgesamt 2487 Spielen in der NBA als Coach in der Verantwortung, so oft wie keiner seiner Trainerkollegen in der weltweit besten Basketball-Liga. Vor 46 Jahren führte er das Team der damaligen Franchise Seattle SuperSonics zum Meistertitel. An Olympischen Spielen gewann er Gold mit dem berühmten Dream Team der USA als Assistent (1992) und als Cheftrainer (1996).