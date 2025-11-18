DE
Zehnte Niederlage der Saison
Niederhäuser muss zuschauen – Clippers verlieren

Yanic Konan Niederhäuser ist zwar im Kader der Los Angeles Clippers, zum Einsatz kommt der Schweizer aber nicht. Und muss damit zuschauen, wie sein Team verliert.
Publiziert: 07:15 Uhr
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Anhören
Philadelphia bezwingt die Clippers.
Die Los Angeles Clippers verlieren in der NBA gegen die Philadelphia 76ers mit 108:110. Für das Team von Yanic Konan Niederhäuser ist es die zehnte Niederlage in dieser Saison.

Dabei liegen die Clippers am Montagabend Ortszeit bis zum letzten Viertel noch souverän mit zehn Punkten in Führung. Ein Lauf der 76ers zum Ende der Partie besiegelt die Niederlage der Clippers schliesslich doch noch. Der Freiburger Rookie Niederhäuser steht für die Partie zwar im Kader, kommt aber zum sechsten Mal in Folge nicht zum Einsatz.

