Niederhäuser muss zuschauen – Clippers verlieren

Yanic Konan Niederhäuser ist zwar im Kader der Los Angeles Clippers, zum Einsatz kommt der Schweizer aber nicht. Und muss damit zuschauen, wie sein Team verliert.

Philadelphia bezwingt die Clippers. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Los Angeles Clippers verlieren in der NBA gegen die Philadelphia 76ers mit 108:110. Für das Team von Yanic Konan Niederhäuser ist es die zehnte Niederlage in dieser Saison.

Dabei liegen die Clippers am Montagabend Ortszeit bis zum letzten Viertel noch souverän mit zehn Punkten in Führung. Ein Lauf der 76ers zum Ende der Partie besiegelt die Niederlage der Clippers schliesslich doch noch. Der Freiburger Rookie Niederhäuser steht für die Partie zwar im Kader, kommt aber zum sechsten Mal in Folge nicht zum Einsatz.