Nächste Pleite für Washington
Wizards verlieren trotz starkem George auch das Kellerduell

Während Clint Capela und Yanic Konan Niederhäuser nur Zuschauer sind, trumpft Kyshawn George in der Nacht auf Montag gross auf. Dennoch verlieren die Washington Wizards ein weiteres Mal.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Trotz starker eigener Leistung mit den Washington Wizards weiterhin am Boden: Kyshawn George (l.)
Foto: John McDonnell

Darum gehts

  • Washington Wizards verlieren gegen Brooklyn Nets 106:129 trotz Kyshawn George
  • Kyshawn George erzielt 29 Punkte, zweitbeste NBA-Leistung seiner Karriere
  • Clint Capela erstmals nur Ersatz, Rockets gewinnen 117:113 nach Verlängerung
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Washington Wizards verlieren in der NBA trotz eines starken Kyshawn George auch das Kellerduell gegen die Brooklyn Nets. Das Team aus der Hauptstadt muss sich zuhause 106:129 geschlagen geben.

Es ist das Aufeinandertreffen zweier Habenichtse in Washington. Beide Teams haben von ihren ersten zwölf Spielen lediglich eines gewonnen. Dass die Wizards erneut den Kürzeren ziehen, liegt mit Sicherheit nicht an Kyshawn George. Der Walliser erzielt neben 6 Rebounds 29 Punkte und schafft damit seinen zweitbesten Wert in der NBA. Noch erfolgreicher war er einzig vor gut drei Wochen gewesen. Beim 117:107 bei den Dallas Mavericks, dem bisher einzigen Sieg der Wizards in der laufenden Saison, gelingen ihm 34 Punkte.

Capela und Niederhäuser nur Zuschauer

Die anderen zwei Schweizer sind in der Nacht auf Montag lediglich Zuschauer. Clint Capela bleibt beim 117:113 nach Verlängerung der Houston Rockets gegen die Orlando Magic erstmals in der laufenden Saison nur die Ersatzrolle. Die Rockets bauen ihre neueste Erfolgsserie auf vier Siege aus.

Yanic Konan Niederhäuser kommt bei den Los Angeles Clippers bei deren 118:121 auswärts gegen die Boston Celtics zum fünften Mal hintereinander nicht zum Einsatz.

