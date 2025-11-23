Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards erneut

Nächste Niederlage für Kyshawn George: Der Schweizer Basketballer unterliegt mit seinen Washington Wizards trotz einer Leistungssteigerung den Chicago Bulls knapp. Zu NBA-Einsatzminuten kommt auch Yanic Konan Niederhäuser.

1/2 Kyshawn George (Nummer 18) versucht, den Gegner zu umspielen. Am Ende müssen sich seine Wizards gegen die Chicago Bulls knapp geschlagen geben. Foto: Melissa Tamez

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Washington Wizards mit dem Westschweizer Kyshawn George verlieren in der Nacht auf Sonntag auswärts äusserst knapp mit 120:121 gegen die Chicago Bulls und sind damit nur noch zwei Niederlagen vom klubeigenen Negativrekord entfernt.

George, der einen Tag zuvor in Toronto nur fünf Punkte erzielt hat, steigert sich 24 Stunden später deutlich: Der Walliser Flügelspieler kommt auf 17 Punkte und sammelte 12 Rebounds.

Yanic Konan Niederhäuser erhält bei den Los Angeles Clippers einen kurzen Einsatz von gut drei Minuten. Der Freiburger kommt damit zum zweiten Mal in Folge zum Zug, nachdem er zuvor sechs Partien nur zugesehen hat. Die Clippers setzen sich gegen die Charlotte Hornets, die ebenfalls in den unteren Tabellenregionen stehen, mit 131:116 durch.