DE
FR
Abonnieren

NBA-Schweizer mit Kurzeinsatz
Niederhäuser kassiert mit den Clippers die nächste Niederlage

Yanic Konan Niederhäuser muss mit den LA Clippers ein weiteres Mal als Verlierer vom Feld. Der Schweizer kommt dabei zu einem Kurzeinsatz.
Publiziert: 07:05 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser (l.) machen in der NBA eine Baisse durch.
Foto: Jeff Chiu
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser (22) beziehen in der NBA eine weitere Niederlage. Das Team aus Kalifornien verliert bei den Cleveland Cavaliers 105:120.

Niederhäuser kommt im sechsten Auswärtsspiel der Clippers hintereinander zu einem weiteren Kurzeinsatz. Der Freiburger steht gut dreieinhalb Minuten auf dem Parkett und schafft drei Rebounds.

Die Clippers machen derzeit eine Baisse durch. Von den letzten zwölf Spielen vermochten sie lediglich zwei zu gewinnen.

Mehr zur NBA
Georges Wizards kommen bös unter die Räder
Auch Capelas Rockets verlieren
Georges Wizards kommen bös unter die Räder
Schweizer NBA-Rookie Niederhäuser wieder auf dem Platz
Bei Clippers-Niederlage
Schweizer NBA-Rookie Niederhäuser wieder auf dem Platz
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen