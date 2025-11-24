Yanic Konan Niederhäuser muss mit den LA Clippers ein weiteres Mal als Verlierer vom Feld. Der Schweizer kommt dabei zu einem Kurzeinsatz.

Niederhäuser kassiert mit den Clippers die nächste Niederlage

Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser (l.) machen in der NBA eine Baisse durch. Foto: Jeff Chiu

Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser (22) beziehen in der NBA eine weitere Niederlage. Das Team aus Kalifornien verliert bei den Cleveland Cavaliers 105:120.

Niederhäuser kommt im sechsten Auswärtsspiel der Clippers hintereinander zu einem weiteren Kurzeinsatz. Der Freiburger steht gut dreieinhalb Minuten auf dem Parkett und schafft drei Rebounds.

Die Clippers machen derzeit eine Baisse durch. Von den letzten zwölf Spielen vermochten sie lediglich zwei zu gewinnen.