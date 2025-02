1/4 Milwaukee-Bucks-Spieler Bobby Portis wurde von der NBA für 25 Spiele gesperrt. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Bobby Portis von den Milwaukee Bucks wird für 25 Spiele gesperrt

Portis nahm versehentlich Tramadol statt zugelassenem Schmerzmittel ein

Julian Sigrist Praktikant Sport

Bobby Portis (30) von den Milwaukee Bucks ist von der NBA für 25 Spiele gesperrt worden. Grund für die Sperre ist ein Verstoss gegen das Anti-Doping-Programm der NBA. Wie die Liga verkündet, sei Portis, der in dieser Saison auf 46 Spiele kommt, positiv auf das Schmerzmittel Tramadol getestet worden. Die 25-Spiel-Sperre bedeutet, dass Portis erst am 8. April, vier Spiele vor dem Ende der Regular Season, wieder spielen darf.

«Verwechslung»

In einem Statement, das von Portis' Agent Mark Bartelstein veröffentlicht wurde, heisst es, der Verstoss sei eine Verwechslung gewesen. «Portis dachte, er würde ein zugelassenes Schmerzmittel namens Toradol einnehmen, nahm aber stattdessen Tramadol ein.» Bartelstein ist enttäuscht, dass die NBA ihre Richtlinien so streng auslegt und kein anderes Ergebnis zulässt – selbst wenn ein ehrlicher Fehler aus reinen Absichten resultiert.

Portis selbst sagt in einem Statement der Bucks, dass er sich schrecklich fühle. «Ich erkenne an, dass ich für das, was ich in meinen Körper stecke, verantwortlich bin. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei der Bucks-Organisation, meinen Teamkollegen, Trainern, meiner Familie und den Fans entschuldigen», sagt er weiter. Bucks-Geschäftsführer Jon Horst (41) verspricht Portis aber volle Unterstützung: «Dies ist eine sehr schwierige Situation für Bobby und unser Team, aber wir unterstützen ihn zu 100 Prozent.»