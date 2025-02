1/2 NBA-Coach Darrell Armstrong (l.) soll seine Freundin mit einer Waffe bedroht haben. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Dallas Mavericks suspendieren Assistant Coach nach häuslichem Gewaltvorfall

Armstrong bedrohte Freundin mit Waffe nach Entdeckung von Nachrichten

Armstrong ist seit 2008 als Assistenztrainer bei den Mavericks tätig

Die Dallas Mavericks haben ihren langjährigen Assistant Coach Darrell Armstrong nach einem schockierenden Vorfall suspendiert. In der Nacht zum Samstag kam es in Armstrongs Wohnung in Dallas zu einer heftigen Auseinandersetzung mit seiner Freundin. Dies berichtet das amerikanische News-Portal «WFAA».

Laut des von WFAA eingesehenen Untersuchungsberichts eskalierte die Situation, nachdem Armstrongs Partnerin auf seinem Handy Nachrichten einer anderen Frau entdeckt hatte. Der 56-jährige Armstrong soll daraufhin eine Waffe gezogen, seine Freundin damit ins Gesicht geschlagen und anschliessend ein Magazin geladen haben. Unter Alkoholeinfluss drohte er angeblich: «Ich werde dich erschiessen».

Gegen Kaution freigelassen

Die Frau flüchtete und alarmierte die Polizei. Sie gab an, dass Armstrong bereits zuvor gewalttätig gegen sie geworden sei. Armstrong wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen, aber später gegen Kaution freigelassen.

Die Dallas Mavericks reagierten mit einer Erklärung: «Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst und sammeln alle relevanten Informationen.» Auch die NBA hat Kontakt zur Franchise aufgenommen, um den Vorfall zu untersuchen.

Armstrong, der 14 Jahre selbst in der NBA spielte, war Teil des Mavs-Teams um Dirk Nowitzki, das 2006 in den NBA-Finals gegen die Miami Heat unterlag. Seit 2008 ist er als Assistenztrainer bei den Mavericks tätig.